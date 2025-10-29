Katasztrófavédelem
Lángoló autóhoz rohantak a tűzoltók, a Bánhidai lakótelepen csaptak fel a lángok
Péntek hajnalban lángra kapott egy személygépkocsi Tatabányán. A lángoló autó gyorsan átterjedt a mellette parkoló járműre is, a tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be.
Egy személygépkocsi lángra kapott a tatabányai Bánhidai lakótelepen – tájékoztatott a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A lángoló autóról a tűz átterjedt a mellette parkoló autóra is.
Lángoló autó a Bánhidai lakótelepen
A tatabányai hivatásos tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és két vízsugárral eloltották a lángoló autót, megakadályozva a további károkat. A tűzoltók kiemelten ügyeltek arra, hogy a láng ne terjedjen át a környező járművekre, és senki sem sérült meg az eset során.
