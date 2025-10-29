Lángoló autóhoz rohantak a tűzoltók, a Bánhidai lakótelepen csaptak fel a lángok

Egy személygépkocsi lángra kapott a tatabányai Bánhidai lakótelepen – tájékoztatott a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A lángoló autóról a tűz átterjedt a mellette parkoló autóra is.

Lángoló autóhoz rohantak a tűzoltók Tatabányán

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Lángoló autó a Bánhidai lakótelepen

A tatabányai hivatásos tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és két vízsugárral eloltották a lángoló autót, megakadályozva a további károkat. A tűzoltók kiemelten ügyeltek arra, hogy a láng ne terjedjen át a környező járművekre, és senki sem sérült meg az eset során.



