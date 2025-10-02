október 2., csütörtök

Petra névnap

12°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajándék

1 órája

Dorogi kamasz festménye díszíti a Forma-1 sztárjának öltözőjét - kattints a videóért!

Címkék#Lando Norrisz#Forma-1-es#autóverseny

Elképesztő, mire bukkant nemrég a dorogi tiniány. Lando Norris falán landolt a festménye, mutatjuk hol bukkan rá. Kattintsatok a vdeóért és a nagyobb képért!

Lando Norris, a Forma-1 egyik legnagyobb sztárja egy dorogon készült festményt lát naponta öltözőjében. A Forma-1-es pilóta nemrég a megnyerte a 40. Magyar Nagydíjat , és dorogi emléket őriz hazánkból.

Lando Norris öltözőjébe került adorogi lány festménye
Lando Norris öltözőjébe került a dorogi lány festménye
Forrás: Youtube/Flashback_NL

Lando Norris öltözőjében minden nap látja a festményt

A dorogi diáklány, Gótzy Nóra a pilótát annak kedvenc Herendi-sisakjában ábrázolta. A Lando Norris sisakján a Herendi Porcelánmanufaktúra motívumai láthatóak, ebben versenyzett a Magyar Nagydíjon. 

A 16 éves lány nagy Forma-1-es rajongó, Lando Norrist egy fotó alapján festette meg. A kép a Hungaroringen, a Magyar Nagydíjon került a pilótához, és egy aláírt sapkát kapott cserébe a fiatal lány, írta a dorogimedence.hu.

Már ez hatalmas öröm volt neki, ám nemrég jött a meglepetés: Lando Norrissal a Flashback_NL készített interjút a pilóta öltözőjében. Az interjú első másodperceiben a rajongóktól kapott csecsebecséket mutatja be, és 1 perc 23 másodpercnél feltűnik a falon a dorogi lány festménye is , amelyen hosszan időz a kamera.

Ez az eredeti festmény fotója.

Lando Norris öltözőjébe került adorogi lány festménye
Lando Norris öltözőjébe került Gótzy Nóra festménye
Forrás: dorogimedence.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu