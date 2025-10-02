Dorogi kamasz festménye díszíti a Forma-1 sztárjának öltözőjét - kattints a videóért!

Lando Norris, a Forma-1 egyik legnagyobb sztárja egy dorogon készült festményt lát naponta öltözőjében. A Forma-1-es pilóta nemrég a megnyerte a 40. Magyar Nagydíjat , és dorogi emléket őriz hazánkból.

Lando Norris öltözőjében minden nap látja a festményt

A dorogi diáklány, Gótzy Nóra a pilótát annak kedvenc Herendi-sisakjában ábrázolta. A Lando Norris sisakján a Herendi Porcelánmanufaktúra motívumai láthatóak, ebben versenyzett a Magyar Nagydíjon.

A 16 éves lány nagy Forma-1-es rajongó, Lando Norrist egy fotó alapján festette meg. A kép a Hungaroringen, a Magyar Nagydíjon került a pilótához, és egy aláírt sapkát kapott cserébe a fiatal lány, írta a dorogimedence.hu.

Már ez hatalmas öröm volt neki, ám nemrég jött a meglepetés: Lando Norrissal a Flashback_NL készített interjút a pilóta öltözőjében. Az interjú első másodperceiben a rajongóktól kapott csecsebecséket mutatja be, és 1 perc 23 másodpercnél feltűnik a falon a dorogi lány festménye is , amelyen hosszan időz a kamera.

