1 órája
Dorogi kamasz festménye díszíti a Forma-1 sztárjának öltözőjét - kattints a videóért!
Elképesztő, mire bukkant nemrég a dorogi tiniány. Lando Norris falán landolt a festménye, mutatjuk hol bukkan rá. Kattintsatok a vdeóért és a nagyobb képért!
Lando Norris, a Forma-1 egyik legnagyobb sztárja egy dorogon készült festményt lát naponta öltözőjében. A Forma-1-es pilóta nemrég a megnyerte a 40. Magyar Nagydíjat , és dorogi emléket őriz hazánkból.
Lando Norris öltözőjében minden nap látja a festményt
A dorogi diáklány, Gótzy Nóra a pilótát annak kedvenc Herendi-sisakjában ábrázolta. A Lando Norris sisakján a Herendi Porcelánmanufaktúra motívumai láthatóak, ebben versenyzett a Magyar Nagydíjon.
A 16 éves lány nagy Forma-1-es rajongó, Lando Norrist egy fotó alapján festette meg. A kép a Hungaroringen, a Magyar Nagydíjon került a pilótához, és egy aláírt sapkát kapott cserébe a fiatal lány, írta a dorogimedence.hu.
Már ez hatalmas öröm volt neki, ám nemrég jött a meglepetés: Lando Norrissal a Flashback_NL készített interjút a pilóta öltözőjében. Az interjú első másodperceiben a rajongóktól kapott csecsebecséket mutatja be, és 1 perc 23 másodpercnél feltűnik a falon a dorogi lány festménye is , amelyen hosszan időz a kamera.
Ez az eredeti festmény fotója.