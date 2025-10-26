október 26., vasárnap

1 órája

Videón az utak réme, lakókocsival száguldozott Nyergesújfalun az őrült sofőr

Címkék#fedélzeti kamera#sofőr#baleset

Minden sofőr találkozott már őrültebbnél őrültebb helyzetekkel. Újabb fedélzeti kamerás videót találtunk, most egy lakókocsi is volt az őrült sofőrnél. Lehetett volna ennél veszélyesebb a művelet?

Kemma.hu

Mostanában naponta lehet balesetekről hallani szerte a világban. Ez alól Komárom-Esztergom vármegye sem kivétel. Igaz, legtöbbször az M1-es autópálya útjairól érkeznek a hírek, ám most egy videó került fel a netre, amelyen egy sofőr lakókocsival a kocsija végén száguldozik. A rémisztő eset Nyergesújfalun történt.

Nagy sebbséggel, lakókocsival Nyergesújfalun
Nagy sebbeséggel, lakókocsival Nyergesújfalun
Forrás: BpiAutósok.hu

Lakókocsival menni kell, mint az őrült

A BpiAutósok a Facebook-oldalukon osztották meg az autó fedélzeti kamerája által rögzített őrült sofőrt. Jól látszik rajta, hogy a kétsávos úton egy autó lakókocsival a végén, nagy sebességgel elhajt, majd két autó között átvágva lemegy a jobbra kanyarodó sávba de esze ágában sincs kanyarodni, onnan megelőzi a legelöl halladó autót.

Már olyan videót is találtunk, ami jól megmutassa, hogy alakulnak ki a fantomdugók az utakon. A M1-es autópálya bővítése miatt, most trükkös a helyzet pár részen és ezt még jobban megnehezíthetik. A videóban többször is autók és kamionok egyszer csak megállnak és jó ideig nem indulnak el, hiába nincs előttük se autó se munkagép.

 

