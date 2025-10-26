1 órája
Videón az utak réme, lakókocsival száguldozott Nyergesújfalun az őrült sofőr
Minden sofőr találkozott már őrültebbnél őrültebb helyzetekkel. Újabb fedélzeti kamerás videót találtunk, most egy lakókocsi is volt az őrült sofőrnél. Lehetett volna ennél veszélyesebb a művelet?
Mostanában naponta lehet balesetekről hallani szerte a világban. Ez alól Komárom-Esztergom vármegye sem kivétel. Igaz, legtöbbször az M1-es autópálya útjairól érkeznek a hírek, ám most egy videó került fel a netre, amelyen egy sofőr lakókocsival a kocsija végén száguldozik. A rémisztő eset Nyergesújfalun történt.
Lakókocsival menni kell, mint az őrült
A BpiAutósok a Facebook-oldalukon osztották meg az autó fedélzeti kamerája által rögzített őrült sofőrt. Jól látszik rajta, hogy a kétsávos úton egy autó lakókocsival a végén, nagy sebességgel elhajt, majd két autó között átvágva lemegy a jobbra kanyarodó sávba de esze ágában sincs kanyarodni, onnan megelőzi a legelöl halladó autót.
Már olyan videót is találtunk, ami jól megmutassa, hogy alakulnak ki a fantomdugók az utakon. A M1-es autópálya bővítése miatt, most trükkös a helyzet pár részen és ezt még jobban megnehezíthetik. A videóban többször is autók és kamionok egyszer csak megállnak és jó ideig nem indulnak el, hiába nincs előttük se autó se munkagép.
