Lakberendezési ötleteket kaptunk, ezek téged is érdekelhetnek

Ma már egyre fontosabb, hogy ne szürke falak fogadják a dolgozókat a munkahelyükön. Hiszen életünk jelentős részét ezek között a falak között éljük le – nem mindegy tehát, milyen hangulat vesz körül bennünket nap mint nap. A 24 Óra és a Kemma.hu szerkesztősége is úgy érezte, eljött az idő a megújulásra. Egy olyan teret szeretnénk kialakítani, ahol nemcsak mi, hanem a hozzánk érkező vendégek is jól érzik magukat; ahol inspiráló dolgozni, és amire valóban büszkék lehetünk. A lakberendezést azonban nem bíznánk ezúttal magunkra.

A Gyutai Szilvia (jobbra) hasznos tanácsokat adott, hogy a lakberendezés során hogyan tegye bárki otthonosabbá munkahelyét

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Gyutai Szilvia lakberendező és építészmérnök, a Home&Deco tulajdonosa segítségét kértük, aki hatalmas könyvekbe rejtett anyagmintákkal és színkatalógusokkal érkezett hozzánk – és a fejében már ott élt egy új, modern és barátságos szerkesztőség képe.

Lakberendezés szerkesztőségünkben

A bejárás a konyhában kezdődött, ahol Szilvia rögtön rámutatott: a különböző színek és anyagok néha többet ártanak, mint használnak.

– A felső és alsó szekrénysor két teljesen különböző árnyalat, ez megtöri a térérzetet – mondta, miközben végignézett a pulton. Egy egységesebb színvilággal, világosabb falakkal és akár egy kis zölddel sokkal tágasabbnak hatna a tér.

A különböző textilek és színek harmóniája sokat segíthet a barátságos környezet kialakításában

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A konyhapult helyett inkább egy kisebb, kényelmes étkezőasztalt javasolt, ahol négyen is le tudnánk ülni ebédelni.

– Egy középlábas asztal praktikusabb, a meglévő tárgyalóasztalok közül is át lehetne hozni egyet – tette hozzá, miközben már látszott a fejében az új elrendezés: barátságosabb, funkcionálisabb konyha, ahol nemcsak a kávé illata hívogató.

Az első benyomás

A folyosón továbbhaladva egy másik fontos dologra is felhívta a figyelmet: az első benyomásra.

– Ha valaki belép, nem derül ki azonnal, hogy ti vagytok itt. Egy logóval, zöldfallal vagy akár egy látványos faldekorral sokkal hívogatóbb lenne a tér – javasolta.

A zöldfal ötlete azonnal megtetszett mindenkinek. Egy természetes hatású, növénymintás fókuszfal, akár megvilágított logóval – nemcsak trendi, hanem otthonosságot is sugároz.

A szerkesztőségi térben Szilvia szerint érdemes lenne a funkciókat vizuálisan is elválasztani, hogy a fogadótér és a munkatér ne olvadjon teljesen össze.

– Nem muszáj falakat építeni: már egy függőleges térelválasztó, például egy spagettifüggöny vagy egy légies lamellafal is elég ahhoz, hogy meglegyen az elhatárolás érzete, mégis megmaradjon a nyitottság – magyarázta.