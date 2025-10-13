1 órája
Lakberendezési ötleteket kaptunk, ezek téged is érdekelhetnek
Megújulna szerkesztőségünk, ehhez pedig segítséget kértünk: lakberendező járt nálunk. A lakberendezés közben több ötletet is kaptunk, hogy tuja bárki otthonosabbá tenni munkahelyi környezetét.
Ma már egyre fontosabb, hogy ne szürke falak fogadják a dolgozókat a munkahelyükön. Hiszen életünk jelentős részét ezek között a falak között éljük le – nem mindegy tehát, milyen hangulat vesz körül bennünket nap mint nap. A 24 Óra és a Kemma.hu szerkesztősége is úgy érezte, eljött az idő a megújulásra. Egy olyan teret szeretnénk kialakítani, ahol nemcsak mi, hanem a hozzánk érkező vendégek is jól érzik magukat; ahol inspiráló dolgozni, és amire valóban büszkék lehetünk. A lakberendezést azonban nem bíznánk ezúttal magunkra.
Gyutai Szilvia lakberendező és építészmérnök, a Home&Deco tulajdonosa segítségét kértük, aki hatalmas könyvekbe rejtett anyagmintákkal és színkatalógusokkal érkezett hozzánk – és a fejében már ott élt egy új, modern és barátságos szerkesztőség képe.
Lakberendezés szerkesztőségünkben
A bejárás a konyhában kezdődött, ahol Szilvia rögtön rámutatott: a különböző színek és anyagok néha többet ártanak, mint használnak.
– A felső és alsó szekrénysor két teljesen különböző árnyalat, ez megtöri a térérzetet – mondta, miközben végignézett a pulton. Egy egységesebb színvilággal, világosabb falakkal és akár egy kis zölddel sokkal tágasabbnak hatna a tér.
A konyhapult helyett inkább egy kisebb, kényelmes étkezőasztalt javasolt, ahol négyen is le tudnánk ülni ebédelni.
– Egy középlábas asztal praktikusabb, a meglévő tárgyalóasztalok közül is át lehetne hozni egyet – tette hozzá, miközben már látszott a fejében az új elrendezés: barátságosabb, funkcionálisabb konyha, ahol nemcsak a kávé illata hívogató.
Az első benyomás
A folyosón továbbhaladva egy másik fontos dologra is felhívta a figyelmet: az első benyomásra.
– Ha valaki belép, nem derül ki azonnal, hogy ti vagytok itt. Egy logóval, zöldfallal vagy akár egy látványos faldekorral sokkal hívogatóbb lenne a tér – javasolta.
A zöldfal ötlete azonnal megtetszett mindenkinek. Egy természetes hatású, növénymintás fókuszfal, akár megvilágított logóval – nemcsak trendi, hanem otthonosságot is sugároz.
A szerkesztőségi térben Szilvia szerint érdemes lenne a funkciókat vizuálisan is elválasztani, hogy a fogadótér és a munkatér ne olvadjon teljesen össze.
– Nem muszáj falakat építeni: már egy függőleges térelválasztó, például egy spagettifüggöny vagy egy légies lamellafal is elég ahhoz, hogy meglegyen az elhatárolás érzete, mégis megmaradjon a nyitottság – magyarázta.
A padlóval is lehet játszani – akár más árnyalattal vagy mintával kijelölni a különböző funkciójú részeket.
Egy nagyobb szőnyeg a fogadótérben, vagy egy eltérő padlólap a szerkesztői részen segíthet abban, hogy a látogató és a dolgozó is jobban eligazodjon a térben.
Az otthonos hangulat fontos eleme
- Szilvia szerint egy-egy jól elhelyezett növény nemcsak szép, hanem megnyugtató látvány is.
– Nem baj, ha nem tudjátok gondozni őket: ma már rengeteg élethű műnövény létezik, amitől éppúgy felélénkül a tér, mintha valódi lenne – mondta.
A természetes hatású zöldek,
- a textilhatású függönyök
- és a melegebb, világos árnyalatok együtt puhábbá, otthonosabbá tehetik az egész irodát.
- De akár egy nagyobb üres falfelületen is nagyon jól mutatna egy zöld növényes poszter.
A tárgyalóban a színek harmóniájára és a kényelmes használatra helyezte a hangsúlyt.
– A sárgától most elbúcsúzhatnánk helyette jöhetne egy melegebb, bézses vagy rizsszürke árnyalat, ami jól illik a székekhez és a bútorokhoz – válogatott a színminták között.
A falakra fotókat javasolt a kollégákról, közös pillanatokról, egy „büszkeségfalat”, ami személyessé teszi a környezetet. A képek elrendezését sem hagyta véletlenre: a vízszintes vonal helyett mozgóbb, játékosabb mintát ajánlott, ami optikailag is kiegyensúlyozza a teret.
GALÉRIA: Lakberendező járt a Kemma.hu és a 24 Óra szerkesztőségébe (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
A végére pedig egy tanulság maradt, ami nemcsak nekünk szólhat: egy munkahely nemcsak attól lesz modern, hogy szép, hanem attól is, ha jól érezzük benne magunkat.
– Nem kell teljes felújítás ahhoz, hogy otthonosabb legyen egy iroda. Néha elég egy színes fal, pár növény és egy kis személyesség – ezek teszik élővé a teret.