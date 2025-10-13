október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Barátságos munkahely

1 órája

Lakberendezési ötleteket kaptunk, ezek téged is érdekelhetnek

Címkék#építészmérnök#Home & amp ; Deco#lakberendező építész#lakberendezés#ötlet#lakberendező#munkahely#könyv

Megújulna szerkesztőségünk, ehhez pedig segítséget kértünk: lakberendező járt nálunk. A lakberendezés közben több ötletet is kaptunk, hogy tuja bárki otthonosabbá tenni munkahelyi környezetét.

Goletz-DeáK Viktória

Ma már egyre fontosabb, hogy ne szürke falak fogadják a dolgozókat a munkahelyükön. Hiszen életünk jelentős részét ezek között a falak között éljük le – nem mindegy tehát, milyen hangulat vesz körül bennünket nap mint nap. A 24 Óra és a Kemma.hu szerkesztősége is úgy érezte, eljött az idő a megújulásra. Egy olyan teret szeretnénk kialakítani, ahol nemcsak mi, hanem a hozzánk érkező vendégek is jól érzik magukat; ahol inspiráló dolgozni, és amire valóban büszkék lehetünk. A lakberendezést azonban nem bíznánk ezúttal magunkra. 

Megújulna szerkesztőségünk, ehhez pedig segítséget kértünk: lakberendező járt nálunk. A lakberendezés közben több ötletet is kaptunk, hogy tuja bárki otthonosabbá tenni munkahelyi környezetét.
A Gyutai Szilvia (jobbra) hasznos tanácsokat adott, hogy a lakberendezés során hogyan tegye bárki otthonosabbá munkahelyét 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Gyutai Szilvia lakberendező és építészmérnök, a Home&Deco tulajdonosa segítségét kértük, aki hatalmas könyvekbe rejtett anyagmintákkal és színkatalógusokkal érkezett hozzánk – és a fejében már ott élt egy új, modern és barátságos szerkesztőség képe.

Lakberendezés szerkesztőségünkben 

A bejárás a konyhában kezdődött, ahol Szilvia rögtön rámutatott: a különböző színek és anyagok néha többet ártanak, mint használnak.
– A felső és alsó szekrénysor két teljesen különböző árnyalat, ez megtöri a térérzetet – mondta, miközben végignézett a pulton. Egy egységesebb színvilággal, világosabb falakkal és akár egy kis zölddel sokkal tágasabbnak hatna a tér.

Megújulna szerkesztőségünk, ehhez pedig segítséget kértünk: lakberendező járt nálunk. A lakberendezés közben több ötletet is kaptunk, hogy tuja bárki otthonosabbá tenni munkahelyi környezetét.
A különböző textilek és színek harmóniája sokat segíthet a barátságos környezet kialakításában 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A konyhapult helyett inkább egy kisebb, kényelmes étkezőasztalt javasolt, ahol négyen is le tudnánk ülni ebédelni.
– Egy középlábas asztal praktikusabb, a meglévő tárgyalóasztalok közül is át lehetne hozni egyet – tette hozzá, miközben már látszott a fejében az új elrendezés: barátságosabb, funkcionálisabb konyha, ahol nemcsak a kávé illata hívogató.

Az első benyomás

A folyosón továbbhaladva egy másik fontos dologra is felhívta a figyelmet: az első benyomásra.
– Ha valaki belép, nem derül ki azonnal, hogy ti vagytok itt. Egy logóval, zöldfallal vagy akár egy látványos faldekorral sokkal hívogatóbb lenne a tér – javasolta.
A zöldfal ötlete azonnal megtetszett mindenkinek. Egy természetes hatású, növénymintás fókuszfal, akár megvilágított logóval – nemcsak trendi, hanem otthonosságot is sugároz.

A szerkesztőségi térben Szilvia szerint érdemes lenne a funkciókat vizuálisan is elválasztani, hogy a fogadótér és a munkatér ne olvadjon teljesen össze.
– Nem muszáj falakat építeni: már egy függőleges térelválasztó, például egy spagettifüggöny vagy egy légies lamellafal is elég ahhoz, hogy meglegyen az elhatárolás érzete, mégis megmaradjon a nyitottság – magyarázta.

Megújulna szerkesztőségünk, ehhez pedig segítséget kértünk: lakberendező járt nálunk. A lakberendezés közben több ötletet is kaptunk, hogy tuja bárki otthonosabbá tenni munkahelyi környezetét.
Akár egy szalagfüggönnyel is elválaszthatjuk a helyiség egy részét, így annak külön funkciót adhatunk 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A padlóval is lehet játszani – akár más árnyalattal vagy mintával kijelölni a különböző funkciójú részeket.
Egy nagyobb szőnyeg a fogadótérben, vagy egy eltérő padlólap a szerkesztői részen segíthet abban, hogy a látogató és a dolgozó is jobban eligazodjon a térben.

Az otthonos hangulat fontos eleme

  • Szilvia szerint egy-egy jól elhelyezett növény nemcsak szép, hanem megnyugtató látvány is.
    – Nem baj, ha nem tudjátok gondozni őket: ma már rengeteg élethű műnövény létezik, amitől éppúgy felélénkül a tér, mintha valódi lenne – mondta.
    A természetes hatású zöldek, 
  • a textilhatású függönyök 
  • és a melegebb, világos árnyalatok együtt puhábbá, otthonosabbá tehetik az egész irodát. 
  • De akár egy nagyobb üres falfelületen is nagyon jól mutatna egy zöld növényes poszter.
Megújulna szerkesztőségünk, ehhez pedig segítséget kértünk: lakberendező járt nálunk. A lakberendezés közben több ötletet is kaptunk, hogy tuja bárki otthonosabbá tenni munkahelyi környezetét.
A színes tapéták akár a szekrényeken is jól mutatnának 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A tárgyalóban a színek harmóniájára és a kényelmes használatra helyezte a hangsúlyt.
– A sárgától most elbúcsúzhatnánk helyette jöhetne egy melegebb, bézses vagy rizsszürke árnyalat, ami jól illik a székekhez és a bútorokhoz – válogatott a színminták között.
A falakra fotókat javasolt a kollégákról, közös pillanatokról, egy „büszkeségfalat”, ami személyessé teszi a környezetet. A képek elrendezését sem hagyta véletlenre: a vízszintes vonal helyett mozgóbb, játékosabb mintát ajánlott, ami optikailag is kiegyensúlyozza a teret.

GALÉRIA: Lakberendező járt a Kemma.hu és a 24 Óra szerkesztőségébe (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

A végére pedig egy tanulság maradt, ami nemcsak nekünk szólhat: egy munkahely nemcsak attól lesz modern, hogy szép, hanem attól is, ha jól érezzük benne magunkat.
– Nem kell teljes felújítás ahhoz, hogy otthonosabb legyen egy iroda. Néha elég egy színes fal, pár növény és egy kis személyesség – ezek teszik élővé a teret.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu