Kvíz: 10 fotó Tatáról az 1900-as évekből - te kitalálod, hol és mikor készültek?

Tata régen is csodás volt, de a múlt hangulatát ma is őrzik a város utcái, terei és épületei – de vajon felismered, hogyan néztek ki évtizedekkel ezelőtt? A Fortepan kincsesbányájából előkerült képek segítségével egy kis időutazásra hívunk: láthatod, hogyan változott a tópart, a vár környéke vagy épp a belváros az elmúlt száz évben. A kvíz során nemcsak a városképet, hanem a kor hangulatát is újraélheted.

Mai kvízünkben Tata múlt századába kalauzolunk el

Forrás: Fortepan/Magyar Rendőr

Tatai időutazás – lássuk a múltidéző kvízt!