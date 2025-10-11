október 11., szombat

Múltidéző

28 perce

Kvíz: 10 fotó Tatáról az 1900-as évekből - te kitalálod, hol és mikor készültek?

Címkék#Fortepan#kvíz#múltidéző#Tata

A Fortepan archívumából válogattunk tíz különleges múltidéző felvételt Tatáról. Mai kvíz játékunkban most te is próbára teheted, mennyire ismered a város múltját.

Kemma.hu

Tata régen is csodás volt, de a múlt hangulatát ma is őrzik a város utcái, terei és épületei – de vajon felismered, hogyan néztek ki évtizedekkel ezelőtt? A Fortepan kincsesbányájából előkerült képek segítségével egy kis időutazásra hívunk: láthatod, hogyan változott a tópart, a vár környéke vagy épp a belváros az elmúlt száz évben. A kvíz során nemcsak a városképet, hanem a kor hangulatát is újraélheted.

Mai kvízünkben Tata múlt századába kalauzolunk el
Mai kvízünkben Tata múlt századába kalauzolunk el
Forrás: Fortepan/Magyar Rendőr

Tatai időutazás – lássuk a múltidéző kvízt!

1.
Mikor készült ez a tatai fotó?
2.
Mikor készült ez a tatai fotó?
3.
Mikor készült ez a tatai fotó?
4.
Mikor készült ez a tatai fotó?
5.
Mikor készült ez a tatai fotó?
6.
Mikor készült ez a tatai fotó?
7.
Mikor készült ez a tatai fotó?
8.
Mikor készült ez a tatai fotó?
9.
Mikor készült ez a tatai fotó?
10.
Mikor készült ez a tatai fotó?

 

