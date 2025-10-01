Nemzetközi kutyakiállítás az erődben: háromnapos kutyás kavalkád várja a látogatókat

A hétvégén ismét benépesítik a kutyák a komáromi Monostori erődöt: péntektől vasárnapig rendezik meg a rangos CACIB nemzetközi kutyakiállítást, amelyet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESZ) szervez. A háromnapos eseményre nemcsak hazánkból, hanem számos külföldi országból is érkeznek tenyésztők, a komáromi verseny után Szlovéniában folytatódik a kiállítássorozat.

A tavalyi CACIB kutyakiállítás a Monostori erődben - rengeteg csinosítgatás és szépítgetés a versenyre

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Nemzetközi kutyakiállítás, látványos bírálatok

Október 3–5. között ismét a kutyáké a főszerep Komáromban: a Monostori erőd ad otthont a 3× CACIB nemzetközi kutyakiállításnak. Pénteken a Grand Prix, szombaton Crufts-kvalifikációs nap, vasárnap pedig a hagyományos Derby CACIB zárja a hétvégét. A ringekben 10 órától kezdődnek a bírálatok, a Best in Show pénteken és szombaton 15 órakor, vasárnap 14 órakor indul. Kapunyitás mindhárom napon 7 órakor.

A MEOESZ szervezésében zajló kiállításra az ország minden részéből és külföldről is érkeznek nevezések. A bírók a fajtastandardok szerint értékelnek; a legjobbak CACIB-minősítést szerezhetnek – ez fontos lépcső a nemzetközi championcímek felé. A szombati Crufts-napon a fiatal és felnőtt győztes kan és szuka kvalifikálja magát a világ egyik legrangosabb show-jára.

Családbarát programok – tanösvény és junior handling

A gyerekeknek szóló „9 magyar kutyafajta” tanösvény mindhárom napon 10 és 14 óra között várja a látogatókat; a teljesítők ajándék kiadványt kapnak. A junior handlerek nyílt bajnoksága naponta kora délután zajlik, a legkisebbeknek pedig gyermek–kutyapár verseny is lesz.

Hobbi- és keverékkutyák szépségversenye szombaton

Szombaton 12 órakor indul a hobbi- és keverékkutyák szépségversenye. Nevezni a helyszínen lehet 11:30-ig, a nevezési díj 3000 Ft/kutya. A bírálatot Gröschl Ferenc nemzetközi küllembíró vezeti. A bevétellel idén is a Komáromi Rex Állatvédő Egyesületet támogatják.

Változó szabályok

2025. január 1. óta a MEOESZ rendezvényein nem indulhatnak vágott fülű és/vagy farokvágott egyedek az érintett fajtákban. Azoknál a fajtáknál, ahol a standard még engedélyezi, a 2025 előtt született kutyák 2027. január 1-ig még bemutathatók. A Derby vasárnapján a derbyszületésű kutyák külön címért versenyeznek.