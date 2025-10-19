Szárnyaló kullancsok érkeztek, egyenesen Japánból - íme az új idegenhonos rovarfaj

A kullancslégy ránézésre a kullancs és a légy keverékének tűnik – innen ered a neve is. Csökevényes szárnyai ellenére repülő, így erdős területek közelében nem ritka jelenség a felbukkanása. Elsősorban nagyvadak, például szarvasok vérét szívja, de ha ember közelébe kerül, gyakran a hajba, ruhába is befurakodik, ami kellemetlen csípést és viszketést okozhat.

A kullancsokhoz hasonlóan, a kullancslegyek is vérszívók

Új kullancslégy-faj jelent meg hazánkban

A Túrkevén megrendezett Biodiverzitás Napok alkalmával, a kutatók először észlelték hazánkban a japán szarvas-kullancslegyet. A szakértők szerint a melegebb telek és az enyhe őszök kedveznek a kullancslegyek terjedésének. A klímaváltozás miatt egyre több olyan rovarfaj jelenik meg hazánkban, amely korábban csak délebbi országokban volt jellemző. A japán szarvas-kullancslégy ilyen „új jövevény”: már nemcsak a vadászokat és természetjárókat bosszantja, hanem komoly ökológiai kérdéseket is felvet.

A védekezés hasonló, mint a hagyományos kullancsok esetében. A zárt ruházat, a világos színek és a rovarriasztó szerek használata továbbra is a leghatékonyabb módszer. Ha pedig valaki csípést észlel, érdemes lefertőtleníteni a területet, és ha a tünetek nem múlnak, orvoshoz fordulni.

Bár a kullancslégy nem terjeszt olyan betegségeket, mint a hagyományos kullancs, jelenléte mégis jelzi: a természet folyamatosan változik, és új, eddig ismeretlen vendégekre is fel kell készülnünk – akár a saját kertünk határában is.