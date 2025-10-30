1 órája
Mindent elleptek a krizantémok, de az árversenybe beszálltak az élelmiszerláncok is +fotók
Minden évben, amikor az októberi szél lehűti a várost, és a temetőkben mécsesek gyúlnak, a krizantémok újra előtérbe kerülnek. Ez a virág nemcsak a megemlékezés jelképe, hanem a szereteté is. Megnéztük, mik a krizantémárak 2025-ben.
A mindenszentek közeledtével minden virágbolt és piac megtelik krizantémok illatával és színeivel. Ez a virág – az elmúlás és emlékezés jelképe – ilyenkor különös méltósággal borítja be a temetőket. Van, aki a hófehér fejeket választja, mert a tisztaságot és békét idézik; más inkább az aranysárga árnyalatokra esküszik, amelyek a fény és remény üzenetét hordozzák. A tatai piacon korábban a koszorúfajtákat és árakat vizsgáltuk meg, most megmutatjuk, milyen a krizantémárak 2025-ben, de arra is kitérünk, menyi krizantémfajta van.
Legnépszerűbb krizantémfajták
Krinzantémból sok fajtát tudunk megkülönböztetni, de annyi bizonyos a mindenszentek és a halottak napja időszakában az összes temető megtelik a színes virágokkal, ugyanis ez egyike a közkedvelt „temetői virágoknak”. Virága lehet egyszerű, telt, féltelt.
- Pókkrizantém
- Ribonet krizantém
- Moszkvai fehér varjú krizantém
- Mona Lisa krizantém
- Amadeus krizantém
- Naru krizantém
- Anastasia krizantém
- Lexi krizantém
- Libel krizantém
- Balti krizantém
- Inga krizantém
- Anita krizantém
Tatabányán, az újtelepi temető mellett széles skálán mozognak a krizantémárak: 600 forinttól 3100 forintig terjednek.
– Vannak kisebb csokrok, nagyobb csokrok, kisebb cserép, nagyobb cserép, kis virágosabb, nagy virágosabb. Az, hogy melyiket viszik a leginkább, nagyon változó. A síroktól is függ, az urnás sírokra például mást visznek, mint a nagy sírokra. A fiatalok szeretik a színes virágokat, az idősebbek pedig inkább ragaszkodnak a fehérhez. Szálas és cserepes közül pedig inkább a szálas a "menő" – mondta Válóczi Ferenc, a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Vármegyei Egyesületének elnöke.
Mik a krizantémárak 2025-ben?
- Kicsi, cserepes krizantém kapható 600 és 800 forintos árban is.
- Krizantém csokor 1000 és 2000 forint között vehető.
- A cserepes 1500, 2500, 3000, 3100 forint.
- A nagyfejű krinzantém ára 950-1200 forint között mozog.
Mennyibe kerül a krizantém a nagyobb boltokban?
Az Aldiban a csütörtökön induló akcióban a 9 centis, cserepes krizantém 399 forint, míg a krizantémcsokor 1399. Ebben négy szál van. A Lidl-ben a 10,5 centis cserépbe ültetett krizantém ára 499 forint.
