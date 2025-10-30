Mindent elleptek a krizantémok, de az árversenybe beszálltak az élelmiszerláncok is +fotók

A mindenszentek közeledtével minden virágbolt és piac megtelik krizantémok illatával és színeivel. Ez a virág – az elmúlás és emlékezés jelképe – ilyenkor különös méltósággal borítja be a temetőket. Van, aki a hófehér fejeket választja, mert a tisztaságot és békét idézik; más inkább az aranysárga árnyalatokra esküszik, amelyek a fény és remény üzenetét hordozzák. A tatai piacon korábban a koszorúfajtákat és árakat vizsgáltuk meg, most megmutatjuk, milyen a krizantémárak 2025-ben, de arra is kitérünk, menyi krizantémfajta van.

A krizantémárak 2025-ös versenyébe az élelmiszerláncok is beszálltak

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Legnépszerűbb krizantémfajták

Krinzantémból sok fajtát tudunk megkülönböztetni, de annyi bizonyos a mindenszentek és a halottak napja időszakában az összes temető megtelik a színes virágokkal, ugyanis ez egyike a közkedvelt „temetői virágoknak”. Virága lehet egyszerű, telt, féltelt.

Pókkrizantém

Ribonet krizantém

Moszkvai fehér varjú krizantém

Mona Lisa krizantém

Amadeus krizantém

Naru krizantém

Anastasia krizantém

Lexi krizantém

Libel krizantém

Balti krizantém

Inga krizantém

Anita krizantém

Tatabányán, az újtelepi temető mellett széles skálán mozognak a krizantémárak: 600 forinttól 3100 forintig terjednek.

– Vannak kisebb csokrok, nagyobb csokrok, kisebb cserép, nagyobb cserép, kis virágosabb, nagy virágosabb. Az, hogy melyiket viszik a leginkább, nagyon változó. A síroktól is függ, az urnás sírokra például mást visznek, mint a nagy sírokra. A fiatalok szeretik a színes virágokat, az idősebbek pedig inkább ragaszkodnak a fehérhez. Szálas és cserepes közül pedig inkább a szálas a "menő" – mondta Válóczi Ferenc, a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Vármegyei Egyesületének elnöke.

Mik a krizantémárak 2025-ben?

Kicsi, cserepes krizantém kapható 600 és 800 forintos árban is.

Krizantém csokor 1000 és 2000 forint között vehető.

A cserepes 1500, 2500, 3000, 3100 forint.

A nagyfejű krinzantém ára 950-1200 forint között mozog.

Mennyibe kerül a krizantém a nagyobb boltokban?

Az Aldiban a csütörtökön induló akcióban a 9 centis, cserepes krizantém 399 forint, míg a krizantémcsokor 1399. Ebben négy szál van. A Lidl-ben a 10,5 centis cserépbe ültetett krizantém ára 499 forint.