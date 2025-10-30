október 30., csütörtök

Mindenszentek

2 órája

Mindent elleptek a krizantémok, de az árversenybe beszálltak az élelmiszerláncok is +fotók

Címkék#Mindenszentek#temető#koszorú#virág#krizantém

Minden évben, amikor az októberi szél lehűti a várost, és a temetőkben mécsesek gyúlnak, a krizantémok újra előtérbe kerülnek. Ez a virág nemcsak a megemlékezés jelképe, hanem a szereteté is. Megnéztük, mik a krizantémárak 2025-ben.

Gábos Orsolya

A mindenszentek közeledtével minden virágbolt és piac megtelik krizantémok illatával és színeivel. Ez a virág – az elmúlás és emlékezés jelképe – ilyenkor különös méltósággal borítja be a temetőket. Van, aki a hófehér fejeket választja, mert a tisztaságot és békét idézik; más inkább az aranysárga árnyalatokra esküszik, amelyek a fény és remény üzenetét hordozzák. A tatai piacon korábban a koszorúfajtákat és árakat vizsgáltuk meg, most megmutatjuk, milyen a krizantémárak 2025-ben, de arra is kitérünk, menyi krizantémfajta van. 

Mindenszentek és halottak napja közeledtével sokan visznek virágot szeretteik sírjára. A krizantémárak 2025-ös versenyébe az élelmiszerláncok is beszálltak.
A krizantémárak 2025-ös versenyébe az élelmiszerláncok is beszálltak
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Legnépszerűbb krizantémfajták

Krinzantémból sok fajtát tudunk megkülönböztetni, de annyi bizonyos a mindenszentek és a halottak napja időszakában az összes temető megtelik a színes virágokkal, ugyanis ez egyike a közkedvelt „temetői virágoknak”. Virága lehet egyszerű, telt, féltelt.

  • Pókkrizantém
  • Ribonet krizantém
  • Moszkvai fehér varjú krizantém
  • Mona Lisa krizantém
  • Amadeus krizantém
  • Naru krizantém
  • Anastasia krizantém
  • Lexi krizantém
  • Libel krizantém
  • Balti krizantém
  • Inga krizantém
  • Anita krizantém

Tatabányán, az újtelepi temető mellett széles skálán mozognak a krizantémárak: 600 forinttól 3100 forintig terjednek. 

– Vannak kisebb csokrok, nagyobb csokrok, kisebb cserép, nagyobb cserép, kis virágosabb, nagy virágosabb. Az, hogy melyiket viszik a leginkább, nagyon változó. A síroktól is függ, az urnás sírokra például mást visznek, mint a nagy sírokra. A fiatalok szeretik a színes virágokat, az idősebbek pedig inkább ragaszkodnak a fehérhez. Szálas és cserepes közül pedig inkább a szálas a "menő" – mondta Válóczi Ferenc, a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Vármegyei Egyesületének elnöke.

Mik a krizantémárak 2025-ben?

  • Kicsi, cserepes krizantém kapható 600 és 800 forintos árban is.
  • Krizantém csokor 1000 és 2000 forint között vehető.
  • A cserepes 1500, 2500, 3000, 3100 forint.
  • A nagyfejű krinzantém ára 950-1200 forint között mozog.

Mennyibe kerül a krizantém a nagyobb boltokban?

Az Aldiban a csütörtökön induló akcióban a 9 centis, cserepes krizantém 399 forint, míg a krizantémcsokor 1399. Ebben négy szál van. A Lidl-ben a 10,5 centis cserépbe ültetett krizantém ára 499 forint.

GALÉRIA: Virágkörkép Tatabányáról (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

