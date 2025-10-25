KRESZ teszt: ezeket a jelzéseket nem ismerni felé a jogsi visszaadásával

A rendőri karjelzések ismerete alapvető minden számára, aki a közlekedésben részt vesz. Ha a forgalmat rendőr irányítja, az ő utasítása minden más jelzést felülír. Ebben a rövid KRESZ tesztben most két helyzetet mutatunk, amelyeknél sokan hibáznak. Nézd meg alaposan a képleírást, és döntsd el, mi a helyes válasz!

KRESZ teszt: Ennél a rendőri karjelzésnél továbbhaladhatsz?

1. kérdés

A forgalmat irányító rendőr nekünk merőleges kéztartással áll az útkereszteződés közepén.

Mit jelent ez a jelzés a vezető számára?

a) Szabad az út, továbbhaladhatunk.

b) Meg kell állni, mert tilos továbbhaladni.

c) Jobbra kanyarodhatunk, ha nem akadályozzuk a rendőrt.

Jegyezd meg válaszod, és a cikk végén megadott "helyes válaszok" bekezdés alapján ellenőrizd tudásod!

KRESZ teszt: Ennél a rendőri karjelzésnél továbbhaladhatsz?

2. kérdés

A rendőr karjait lent tartja. A kormánykerékkel jelölt járművel, testtartására párhuzamosan érkezünk.

Mi a helyes teendő?

a) Megállunk, mert a rendőr karjaival tiltja a továbbhaladást.

b) Lassítunk, majd megállunk a rendőr előtt, amíg eldönti milyen karjelzést akar adni.

c) Elindulhatunk, mert engedélyezett az áthaladás.

KRESZ teszt: Ennél a rendőri karjelzésnél továbbhaladhatsz?

3. kérdés

A rendőr jobb karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal karjával maga elé int. A kormánykerékkel jelölt jármű balról érkezik.

Mi a helyes teendő?

a) Megállunk, mert a rendőr bal karjával tiltja az irányt.

b) Elindulhatunk, mert engedélyezett az áthaladás.

c) Járművünkkel lassítunk, majd megkerüljük a rendőrt és visszafordulunk.

Tudtad? A rendőr karjelzése a gyalogosokra is érvényes.

Ma már ritkán látni olyan helyzetet, amikor rendőr irányítja a forgalmat – legfeljebb baleset, rendezvény vagy jelzőlámpa-meghibásodás esetén kerül sor erre. Mégis fontos, hogy minden közlekedő tisztában legyen ezekkel a jelzésekkel. A KRESZ pontosan meghatározza, mikor és milyen kéz- vagy karjelzést kell adnia a rendőrnek, valamint azt is, hogy azokat hogyan kell értelmezni. Aki ismeri ezeket a mozdulatokat, az váratlan helyzetekben is biztonságosan és szabályosan tud reagálni.

A KRESZ teszt helyes válaszai

1. Helyes válasz: b) Meg kell állni.

A rendőr teste, illetve a kinyújtott karok akadályként értelmezendők. Aki a rendőr testére vagy karjára merőlegesen érkezik, tilos irányban halad. Csak azok haladhatnak tovább, akik a rendőr testtartására párhuzamosan érkeznek.