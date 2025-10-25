1 órája
KRESZ teszt: ezeket a jelzéseket nem ismerni felé a jogsi visszaadásával
A közúti forgalmat nemcsak a lámpák, hanem a rendőr karjelzései is irányíthatják. Ebben a KRESZ tesztben a főszerep a rendőri karjelzéseké – vajon felismered, mikor kell megállnod?
A rendőri karjelzések ismerete alapvető minden számára, aki a közlekedésben részt vesz. Ha a forgalmat rendőr irányítja, az ő utasítása minden más jelzést felülír. Ebben a rövid KRESZ tesztben most két helyzetet mutatunk, amelyeknél sokan hibáznak. Nézd meg alaposan a képleírást, és döntsd el, mi a helyes válasz!
1. kérdés
A forgalmat irányító rendőr nekünk merőleges kéztartással áll az útkereszteződés közepén.
Mit jelent ez a jelzés a vezető számára?
- a) Szabad az út, továbbhaladhatunk.
- b) Meg kell állni, mert tilos továbbhaladni.
- c) Jobbra kanyarodhatunk, ha nem akadályozzuk a rendőrt.
Jegyezd meg válaszod, és a cikk végén megadott "helyes válaszok" bekezdés alapján ellenőrizd tudásod!
2. kérdés
A rendőr karjait lent tartja. A kormánykerékkel jelölt járművel, testtartására párhuzamosan érkezünk.
Mi a helyes teendő?
- a) Megállunk, mert a rendőr karjaival tiltja a továbbhaladást.
- b) Lassítunk, majd megállunk a rendőr előtt, amíg eldönti milyen karjelzést akar adni.
- c) Elindulhatunk, mert engedélyezett az áthaladás.
3. kérdés
A rendőr jobb karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal karjával maga elé int. A kormánykerékkel jelölt jármű balról érkezik.
Mi a helyes teendő?
- a) Megállunk, mert a rendőr bal karjával tiltja az irányt.
- b) Elindulhatunk, mert engedélyezett az áthaladás.
- c) Járművünkkel lassítunk, majd megkerüljük a rendőrt és visszafordulunk.
Tudtad? A rendőr karjelzése a gyalogosokra is érvényes.
Ma már ritkán látni olyan helyzetet, amikor rendőr irányítja a forgalmat – legfeljebb baleset, rendezvény vagy jelzőlámpa-meghibásodás esetén kerül sor erre. Mégis fontos, hogy minden közlekedő tisztában legyen ezekkel a jelzésekkel. A KRESZ pontosan meghatározza, mikor és milyen kéz- vagy karjelzést kell adnia a rendőrnek, valamint azt is, hogy azokat hogyan kell értelmezni. Aki ismeri ezeket a mozdulatokat, az váratlan helyzetekben is biztonságosan és szabályosan tud reagálni.
A KRESZ teszt helyes válaszai
1. Helyes válasz: b) Meg kell állni.
A rendőr teste, illetve a kinyújtott karok akadályként értelmezendők. Aki a rendőr testére vagy karjára merőlegesen érkezik, tilos irányban halad. Csak azok haladhatnak tovább, akik a rendőr testtartására párhuzamosan érkeznek.
2. Helyes válasz: c) Tovább haladhatunk, bármilyen irányba.
A rendőr teste nekünk párhuzamosan áll, ezzel engedélyezve a továbbhaladást. A rendőr kartartása ebben az esetben nem számít.
3. Helyes válasz: b) A jármű elindulhat.
Ebben a helyzetben a rendőr a bal karjával maga elé int, vagyis a balról érkező járműveknek szabad az út. Aki viszont a rendőr testére merőlegesen, vagy a felemelt kar irányába érkezik, annak tilos továbbhaladni.
Tanulságos KRESZ-teszt minden korosztálynak
A rendőri jelzések mindig elsőbbséget élveznek a jelzőlámpákkal, útburkolati jelekkel és táblákkal szemben. Egy-egy ilyen KRESZ-teszt segít feleleveníteni a szabályokat, hiszen a mindennapi forgalomban is előfordulhat, hogy csak a rendőr irányítja a forgalmat. A Kresz-teszt képei az iKresz.hu oldaláról származnak, ahol kresz vizsga felkészítő kérdés sorozatokat is találhatsz.
