Ezzel az őszi KRESZ-teszttel felkészülhetsz a hideg hónapokra
Ahogy rövidülnek a nappalok és sűrűsödik a köd, az utak is egyre több veszélyt rejtenek. Az őszi KRESZ-teszt most segít felmérni, mennyire vagy felkészült a rossz látási viszonyokra, a csúszós útra és a téli autózás kihívásaira.
Az őszi időjárási viszonyok miatt a vezetési körülmények is megváltoznak. Gyakrabban találkozunk köddel, esővel, vizes vagy jeges úttal, és egyre gyakoribb, hogy a motor is nehezebben indul a hidegben. Aki nem négyévszakos gumival jár, annak mostanra érdemes lehet téli abroncsra váltania, hogy biztonságosan vészelje át a közeledő hónapokat. A következő rövid KRESZ-tesztben három őszi közlekedési helyzetet vettünk elő – te vajon tudod a helyes választ?
1. kérdés: Mit eredményez, ha a jármű hátsó kerekei megcsúsznak?
Az őszi eső és nedves útfelület könnyen megtréfálhatja a sofőrt. Ha a hátsó kerekek elveszítik a tapadást, a jármű hirtelen oldalra sodródhat.
- A) Létrejön a farolás.
- B) A jármű kormányzásra egyáltalán nem reagál.
- C) A haladási irány kiszámíthatatlanná válik.
2. kérdés: Mennyi ideig célszerű működtetni az indítómotort, ha nehezen indul a motor?
A hideg reggelek próbára teszik az akkumulátort, különösen, ha már régebbi darabról van szó.
- A) Kb. 30 másodpercig, majd az indítás azonnal megismételhető.
- B) Kb. 10 másodpercig, majd kb. 20 másodperc eltelte után az indítás újra megismételhető.
- C) Kb. 30 másodpercig, majd 10 másodperc múlva ismételhető.
3. kérdés: Erős ködben vagy sűrű hóesésben szabad-e álló járművön ködfényszórót használni?
A ködös, havas idő nemcsak a látási viszonyokat rontja, hanem gyakran félreértésekhez is vezet a világítás helyes használatában. Sokan úgy gondolják, hogy ha rosszul látnak, érdemes minden lámpát felkapcsolni – pedig ez nem mindig segít. A ködfényszóró kifejezetten mozgó járművek számára készült, hogy alacsony szögben világítva javítsa a látótávolságot.
- A) Igen.
- B) Nem.
A KRESZ-teszt helyes válaszai és magyarázatok
Az őszi KRESZ-teszt nemcsak a tudásunkat méri fel, hanem segít feleleveníteni azokat az alapvető KRESZ szabályokat is, amelyek hideg, csapadékos időben életmentők lehetnek. Az alábbiakban összegyűjtöttük a helyes válaszokat a három kérdésre, és röviden elmagyarázzuk, miért ezek a megoldások a biztonságos közlekedés szempontjából a leghelyesebbek.
A jármű hátsó kerekei megcsúsznak: A – Létrejön a farolás
Ilyenkor a jármű hátulja kitör, az autó „farolni” kezd. A tapadás visszanyeréséhez fontos, hogy a vezető ne fékezzen hirtelen, és ellenkormányzással próbálja meg stabilizálni a járművet. A farolás fő oka a túl nagy sebesség és a tapadásvesztés.
Mennyi ideig célszerű működtetni az indítómotort: B – Kb. 10 másodpercig, majd kb. 20 másodperc eltelte után
A hosszú indítózás túlterheli az akkumulátort és az indítómotort is. Rövid pihentetés után az akku regenerálódhat, és nagyobb eséllyel indul be a motor a következő próbálkozásra. Érdemes még ősszel felülvizsgáltatni az akkumulátor állapotát, mielőtt beköszönt a fagy.
Szabad-e álló járművön ködfényszórót használni: B – Nem
A ködfényszóró csak mozgó járművön, rossz látási viszonyok között használható. Álló helyzetben vakíthatja a többi közlekedőt, feleslegesen zavaró fényhatást kelt. Ha megállunk, maradjunk a helyzetjelző vagy vészvillogó használatánál.
Az őszi és téli hónapokban különösen fontos a láthatóság, a megfelelő gumiabroncs és a világítás állapota. Ellenőrizd, hogy a fényszóróid tiszták, a tompított fény be van állítva, és a ködlámpát csak indokolt esetben használd.
A fenti kérdések az iKresz.hu oldaláról származnak, ahol egész gyakorló és vizsga kérdéssorokat is kitölthetsz.
A Liqui Moly Magyarország videója a téli gumi csere időzítéséről:
