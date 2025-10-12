Ezzel az őszi KRESZ-teszttel felkészülhetsz a hideg hónapokra

Az őszi időjárási viszonyok miatt a vezetési körülmények is megváltoznak. Gyakrabban találkozunk köddel, esővel, vizes vagy jeges úttal, és egyre gyakoribb, hogy a motor is nehezebben indul a hidegben. Aki nem négyévszakos gumival jár, annak mostanra érdemes lehet téli abroncsra váltania, hogy biztonságosan vészelje át a közeledő hónapokat. A következő rövid KRESZ-tesztben három őszi közlekedési helyzetet vettünk elő – te vajon tudod a helyes választ?

Őszi felkészítő KRESZ-teszt a hideg hónapokra.

Fotó: trendobjects / Forrás: Shutterstock

1. kérdés: Mit eredményez, ha a jármű hátsó kerekei megcsúsznak?

Az őszi eső és nedves útfelület könnyen megtréfálhatja a sofőrt. Ha a hátsó kerekek elveszítik a tapadást, a jármű hirtelen oldalra sodródhat.

A) Létrejön a farolás.

Létrejön a farolás. B) A jármű kormányzásra egyáltalán nem reagál.

A jármű kormányzásra egyáltalán nem reagál. C) A haladási irány kiszámíthatatlanná válik.

2. kérdés: Mennyi ideig célszerű működtetni az indítómotort, ha nehezen indul a motor?

A hideg reggelek próbára teszik az akkumulátort, különösen, ha már régebbi darabról van szó.

A) Kb. 30 másodpercig, majd az indítás azonnal megismételhető.

Kb. 30 másodpercig, majd az indítás azonnal megismételhető. B) Kb. 10 másodpercig, majd kb. 20 másodperc eltelte után az indítás újra megismételhető.

Kb. 10 másodpercig, majd kb. 20 másodperc eltelte után az indítás újra megismételhető. C) Kb. 30 másodpercig, majd 10 másodperc múlva ismételhető.

3. kérdés: Erős ködben vagy sűrű hóesésben szabad-e álló járművön ködfényszórót használni?

A ködös, havas idő nemcsak a látási viszonyokat rontja, hanem gyakran félreértésekhez is vezet a világítás helyes használatában. Sokan úgy gondolják, hogy ha rosszul látnak, érdemes minden lámpát felkapcsolni – pedig ez nem mindig segít. A ködfényszóró kifejezetten mozgó járművek számára készült, hogy alacsony szögben világítva javítsa a látótávolságot.

A) Igen.

Igen. B) Nem.

A KRESZ-teszt helyes válaszai és magyarázatok

Az őszi KRESZ-teszt nemcsak a tudásunkat méri fel, hanem segít feleleveníteni azokat az alapvető KRESZ szabályokat is, amelyek hideg, csapadékos időben életmentők lehetnek. Az alábbiakban összegyűjtöttük a helyes válaszokat a három kérdésre, és röviden elmagyarázzuk, miért ezek a megoldások a biztonságos közlekedés szempontjából a leghelyesebbek.