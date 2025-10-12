október 12., vasárnap

Miksa névnap

12°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közeleg a tél

2 órája

Ezzel az őszi KRESZ-teszttel felkészülhetsz a hideg hónapokra

Címkék#kresz teszt#autó#KRESZ#közlekedés

Ahogy rövidülnek a nappalok és sűrűsödik a köd, az utak is egyre több veszélyt rejtenek. Az őszi KRESZ-teszt most segít felmérni, mennyire vagy felkészült a rossz látási viszonyokra, a csúszós útra és a téli autózás kihívásaira.

Veszprémi Dániel

Az őszi időjárási viszonyok miatt a vezetési körülmények is megváltoznak. Gyakrabban találkozunk köddel, esővel, vizes vagy jeges úttal, és egyre gyakoribb, hogy a motor is nehezebben indul a hidegben. Aki nem négyévszakos gumival jár, annak mostanra érdemes lehet téli abroncsra váltania, hogy biztonságosan vészelje át a közeledő hónapokat. A következő rövid KRESZ-tesztben három őszi közlekedési helyzetet vettünk elő – te vajon tudod a helyes választ?

kresz-teszt, gyalogátkelőhely, zebra, jármű, parkolás, sofőr, kocsi, autó, személygépkocsi, gyalogos, közlekedés, KRESZ, mentő autó, kormánykerék, Caution,-,Heavy,Rain,Symbol
Őszi felkészítő KRESZ-teszt a hideg hónapokra.
Fotó: trendobjects / Forrás:  Shutterstock

1. kérdés: Mit eredményez, ha a jármű hátsó kerekei megcsúsznak?

Az őszi eső és nedves útfelület könnyen megtréfálhatja a sofőrt. Ha a hátsó kerekek elveszítik a tapadást, a jármű hirtelen oldalra sodródhat.

  • A) Létrejön a farolás.
  • B) A jármű kormányzásra egyáltalán nem reagál.
  • C) A haladási irány kiszámíthatatlanná válik.

2. kérdés: Mennyi ideig célszerű működtetni az indítómotort, ha nehezen indul a motor?

A hideg reggelek próbára teszik az akkumulátort, különösen, ha már régebbi darabról van szó.

  • A) Kb. 30 másodpercig, majd az indítás azonnal megismételhető.
  • B) Kb. 10 másodpercig, majd kb. 20 másodperc eltelte után az indítás újra megismételhető.
  • C) Kb. 30 másodpercig, majd 10 másodperc múlva ismételhető.

3. kérdés: Erős ködben vagy sűrű hóesésben szabad-e álló járművön ködfényszórót használni?

A ködös, havas idő nemcsak a látási viszonyokat rontja, hanem gyakran félreértésekhez is vezet a világítás helyes használatában. Sokan úgy gondolják, hogy ha rosszul látnak, érdemes minden lámpát felkapcsolni – pedig ez nem mindig segít. A ködfényszóró kifejezetten mozgó járművek számára készült, hogy alacsony szögben világítva javítsa a látótávolságot.

  • A) Igen.
  • B) Nem.

A KRESZ-teszt helyes válaszai és magyarázatok

Az őszi KRESZ-teszt nemcsak a tudásunkat méri fel, hanem segít feleleveníteni azokat az alapvető KRESZ szabályokat is, amelyek hideg, csapadékos időben életmentők lehetnek. Az alábbiakban összegyűjtöttük a helyes válaszokat a három kérdésre, és röviden elmagyarázzuk, miért ezek a megoldások a biztonságos közlekedés szempontjából a leghelyesebbek.

A jármű hátsó kerekei megcsúsznak: A – Létrejön a farolás

Ilyenkor a jármű hátulja kitör, az autó „farolni” kezd. A tapadás visszanyeréséhez fontos, hogy a vezető ne fékezzen hirtelen, és ellenkormányzással próbálja meg stabilizálni a járművet. A farolás fő oka a túl nagy sebesség és a tapadásvesztés.

Mennyi ideig célszerű működtetni az indítómotort: B – Kb. 10 másodpercig, majd kb. 20 másodperc eltelte után

A hosszú indítózás túlterheli az akkumulátort és az indítómotort is. Rövid pihentetés után az akku regenerálódhat, és nagyobb eséllyel indul be a motor a következő próbálkozásra. Érdemes még ősszel felülvizsgáltatni az akkumulátor állapotát, mielőtt beköszönt a fagy.

Szabad-e álló járművön ködfényszórót használni: B – Nem

A ködfényszóró csak mozgó járművön, rossz látási viszonyok között használható. Álló helyzetben vakíthatja a többi közlekedőt, feleslegesen zavaró fényhatást kelt. Ha megállunk, maradjunk a helyzetjelző vagy vészvillogó használatánál.

További őszi tippek és cikkajánlók

Az őszi és téli hónapokban különösen fontos a láthatóság, a megfelelő gumiabroncs és a világítás állapota. Ellenőrizd, hogy a fényszóróid tiszták, a tompított fény be van állítva, és a ködlámpát csak indokolt esetben használd.
A fenti kérdések az iKresz.hu oldaláról származnak, ahol egész gyakorló és vizsga kérdéssorokat is kitölthetsz. 

A Liqui Moly Magyarország videója a téli gumi csere időzítéséről:

Korábbi cikkeinkben olvashatsz arról is:

  • hogyan használd helyesen a fényszórókat ködös időben,
  • mikor kell téli gumira váltani,
  • és mit tegyél, ha lefagyott az ablaktörlő vagy a zár.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu