Ha ez a 3 elsőbbségadás nem megy, nem csak a KRESZ-teszten fogsz megbukni

Ebben a KRESZ tesztben három valós közlekedési szituációt mutatunk be. Mindháromban a sofőrnek helyesen kell értelmeznie az elsőbbségadási szabályokat és a kanyarodás szabályát is. Nézzük, mit mond a KRESZ a tanulóvezetők, a kerékpárosok és az ingatlanról kihajtó autósok eseteiben.

KRESZ teszt: Az ábrázolt útkereszteződésben melyik jármű haladhat tovább utolsóként?

Mikor kell elsőbbséget adni a kerékpárosnak?

Az első képen a tanulóvezető és egy kerékpáros halad ugyanazon az úton. Fontos tudni, hogy az elsőbbségadás kötelezettsége nem csak az autósokat érinti, hanem minden közlekedőt.

Kérdés: Ön a tanulókocsit vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?

Kresz teszt: Ön a tanulókocsit vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?

Elsőbbségadás forgalomba csatlakozáskor

A második képen a tanulóautó egy ingatlanról hajt ki.

Kérdés: Ön a piros tanulókocsit vezeti. Az ingatlanról kihajtva elsőbbséget kell-e adnia a tehergépkocsi részére?

KRESZ teszt: Ön a piros tanulókocsit vezeti. Az ingatlanról kihajtva elsőbbséget kell-e adnia a tehergépkocsi részére?

Kinek van elsőbbsége az útkereszteződésben?

A harmadik képen egy klasszikus útkereszteződést látunk, ahol a táblák mindent eldöntenek.

Kérdés: Az ábrázolt útkereszteződésben melyik jármű haladhat tovább utolsóként?

KRESZ teszt: Az ábrázolt útkereszteződésben melyik jármű haladhat tovább utolsóként?

A helyes válaszok és magyarázatok összefoglalva:

Igen, a kerékpárosnak elsőbbséget kell adni. A kerékpáros védett helyzetben van, a tanulókocsinak lassítania kell, és biztonságos távolságot tartva elengedni a kétkerekűt. Igen, az ingatlanról kihajtva elsőbbséget kell adni a forgalomban haladóknak. Forgalomba csatlakozás előtt mindig elsőbbséget kell adnunk a már forgalomban résztvevőknek. Az "A" jármű halad át utolsóként, a STOP-tábla miatt. A STOP-tábla egyértelmű utasítást ad: meg kell állni, és elsőbbséget kell adni a többi járműnek.

Ezek a szituációk jól mutatják, hogy az elsőbbségadás nem csak a jobbkéz-szabályról szól, hanem a táblák, a forgalmi helyzet és a közlekedésbiztonság is befolyásolja.

A legtöbb baleset figyelmetlenségből vagy a kanyarodás szabályának téves értelmezéséből történik. A KRESZ világosan leírja, mikor kell a sofőrnek megállnia, elengednie a másikat, vagy mikor él a jobbkéz-szabály. Ezek ismerete nélkül nincs biztonságos közlekedés.