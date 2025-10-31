október 31., péntek

Fejtörő

1 órája

Ha ez a 3 elsőbbségadás nem megy, nem csak a KRESZ-teszten fogsz megbukni

Címkék#elsőbbség#kresz teszt#fejtörő#jobbkéz szabály#jármű#teszt#KRESZ#közlekedés#autó#sofőr

Az elsőbbségadás a KRESZ egyik legfontosabb alappillére. A KRESZ teszt kérdései segítenek megérteni, mikor lép életbe a jobbkéz-szabály, és mikor kell megállni, még akkor is, ha első ránézésre mi jönnénk.

Veszprémi Dániel

Ebben a KRESZ tesztben három valós közlekedési szituációt mutatunk be. Mindháromban a sofőrnek helyesen kell értelmeznie az elsőbbségadási szabályokat és a kanyarodás szabályát is. Nézzük, mit mond a KRESZ a tanulóvezetők, a kerékpárosok és az ingatlanról kihajtó autósok eseteiben.

KRESZ-teszt, kresz teszt, kresz, teszt, fejtörő, autó, sofőr, elsőbbség, elsőbbségadás, szabályok, közlekedés, STOP, tábla, baleset
KRESZ teszt: Az ábrázolt útkereszteződésben melyik jármű haladhat tovább utolsóként?
Forrás: ikresz.hu

Mikor kell elsőbbséget adni a kerékpárosnak?

Az első képen a tanulóvezető és egy kerékpáros halad ugyanazon az úton. Fontos tudni, hogy az elsőbbségadás kötelezettsége nem csak az autósokat érinti, hanem minden közlekedőt.

Kérdés: Ön a tanulókocsit vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?

KRESZ-teszt, kresz teszt, kresz, teszt, fejtörő, autó, sofőr, elsőbbség, elsőbbségadás, szabályok, közlekedés, STOP, tábla, baleset
Kresz teszt: Ön a tanulókocsit vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?
Forrás: ikresz.hu

Elsőbbségadás forgalomba csatlakozáskor

A második képen a tanulóautó egy ingatlanról hajt ki. 

Kérdés: Ön a piros tanulókocsit vezeti. Az ingatlanról kihajtva elsőbbséget kell-e adnia a tehergépkocsi részére?

KRESZ-teszt, kresz teszt, kresz, teszt, fejtörő, autó, sofőr, elsőbbség, elsőbbségadás, szabályok, közlekedés, STOP, tábla, baleset
KRESZ teszt: Ön a piros tanulókocsit vezeti. Az ingatlanról kihajtva elsőbbséget kell-e adnia a tehergépkocsi részére?
Forrás: ikresz.hu

Kinek van elsőbbsége az útkereszteződésben?

A harmadik képen egy klasszikus útkereszteződést látunk, ahol a táblák mindent eldöntenek. 

Kérdés: Az ábrázolt útkereszteződésben melyik jármű haladhat tovább utolsóként?

KRESZ-teszt, kresz teszt, kresz, teszt, fejtörő, autó, sofőr, elsőbbség, elsőbbségadás, szabályok, közlekedés, STOP, tábla, baleset
KRESZ teszt: Az ábrázolt útkereszteződésben melyik jármű haladhat tovább utolsóként?
Forrás: ikresz.hu

A helyes válaszok és magyarázatok összefoglalva:

  1. Igen, a kerékpárosnak elsőbbséget kell adni. A kerékpáros védett helyzetben van, a tanulókocsinak lassítania kell, és biztonságos távolságot tartva elengedni a kétkerekűt.
  2. Igen, az ingatlanról kihajtva elsőbbséget kell adni a forgalomban haladóknak. Forgalomba csatlakozás előtt mindig elsőbbséget kell adnunk a már forgalomban résztvevőknek.
  3. Az "A" jármű halad át utolsóként, a STOP-tábla miatt. A STOP-tábla egyértelmű utasítást ad: meg kell állni, és elsőbbséget kell adni a többi járműnek.

Ezek a szituációk jól mutatják, hogy az elsőbbségadás nem csak a jobbkéz-szabályról szól, hanem a táblák, a forgalmi helyzet és a közlekedésbiztonság is befolyásolja.

Maradj formában KRESZ tesztjeinkkel

A legtöbb baleset figyelmetlenségből vagy a kanyarodás szabályának téves értelmezéséből történik. A KRESZ világosan leírja, mikor kell a sofőrnek megállnia, elengednie a másikat, vagy mikor él a jobbkéz-szabály. Ezek ismerete nélkül nincs biztonságos közlekedés. A fenti feladatok az iKresz.hu oldaláról származnak, ahol további teszteket találhatsz.

 

 

