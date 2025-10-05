42 perce
KRESZ-teszt: melyik sofőr közlekedik szabályosan?
Az év elején több ponton is változott a közlekedési szabályrendszer. Ebben a KRESZ-tesztben kiderül felkészültél e. Melyik sofőrre hasonlítasz jobban? Arra aki begyűjt egy büntetést, vagy aki gond nélkül haza ér.
Az új KRESZ szabályok már régóta hatályban vannak, így az autósoknak az új előírások szerint kell viselkedniük a közlekedésben. KRESZ-tesztünkkel most te is letesztelheted, hogy jól alkalmazod-e a szabályokat, és tudod-e, melyik sofőr közlekedik szabályosan az előírások alapján.
Megváltoztak a világítás szabályai
A KRESZ idei módosítása több területet érintett: az indexhasználatot, a sebességkorlátozásokat, a követési távolságot, a leállósáv igénybevételét, de talán a leglátványosabb változás a világítás kötelező használata. Ma már minden járművet ki kell világítani, még nappal és lakott területen belül is.
Menetjelző lámpa vagy tompított fényszóró?
A két világítás nem ugyanaz, bár sok sofőr összekeveri. A menetjelző nappal, jó látási viszonyok között elegendő, de hátulról nem látható, ezért sötétedéskor vagy rossz időben életveszélyes lehet. A tompított fényszóró ezzel szemben elöl-hátul egyaránt biztosítja a jármű láthatóságát, ezért ma már több helyzetben kötelező. Ezekre a Rendőrség is felhívta a figyelmet.
- Nappali menetfény: csak nappal, jó látási viszonyok között használható. Nem világítja meg az utat, csak a jármű láthatóságát biztosítja. Tompított felkapcsolásakor automatikusan kikapcsol.
- Tompított fényszóró: kötelező korlátozott látási viszonyok között (szürkület, eső, hó, köd, por), valamint éjszaka, lakott területen belül és kívül is. Az utat világítja meg.
- Távolsági fényszóró: sötétben, jó látási viszonyok között használható, ha nem vakít másokat. Szemből érkező vagy előzött járműnél le kell kapcsolni.
- Első ködlámpa: erősen korlátozott látási viszonyok esetén kapcsolható be (például sűrű köd, hó, eső).
- Hátsó ködlámpa: csak indokolt esetben szabad bekapcsolni, nagy forgalomban vagy lassú haladásnál tilos, mert elvakíthatja a mögöttes jármű vezetőjét.
Mit mutat a KRESZ-teszt?
Az új szabályok szerint az „A” jelű kocsi szabályosan közlekedik, mert minden körülmény között gondoskodik a kivilágításról. A „B” jelű jármű viszont hibázik, mert nem felel meg a jelenlegi előírásoknak, hiszen legalább a menetfénynek működnie kell.
Ezért fontos a KRESZ-teszt
Az új KRESZ egyértelművé tette, hogy a járművek kivilágítása nem opcionális, hanem minden helyzetben kötelező. A szabály célja, hogy a sofőrök mindig jól láthatóak legyenek a forgalomban. Érdemes ezért rendszeresen ingyenes KRESZ-tesztjeinkkel gyakorolni, nehogy a mindennapokban kerüljünk bajba.
