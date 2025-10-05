KRESZ-teszt: melyik sofőr közlekedik szabályosan?

Az új KRESZ szabályok már régóta hatályban vannak, így az autósoknak az új előírások szerint kell viselkedniük a közlekedésben. KRESZ-tesztünkkel most te is letesztelheted, hogy jól alkalmazod-e a szabályokat, és tudod-e, melyik sofőr közlekedik szabályosan az előírások alapján.

A KRESZ értelmében az egyik sofőr fontos szabályt fog megsérteni, ha így vezet. De vajon melyikük? KRESZ-tesztünkből kiderül!

Forrás: veol.hu/illusztráció

Megváltoztak a világítás szabályai

A KRESZ idei módosítása több területet érintett: az indexhasználatot, a sebességkorlátozásokat, a követési távolságot, a leállósáv igénybevételét, de talán a leglátványosabb változás a világítás kötelező használata. Ma már minden járművet ki kell világítani, még nappal és lakott területen belül is.

Menetjelző lámpa vagy tompított fényszóró?

A két világítás nem ugyanaz, bár sok sofőr összekeveri. A menetjelző nappal, jó látási viszonyok között elegendő, de hátulról nem látható, ezért sötétedéskor vagy rossz időben életveszélyes lehet. A tompított fényszóró ezzel szemben elöl-hátul egyaránt biztosítja a jármű láthatóságát, ezért ma már több helyzetben kötelező. Ezekre a Rendőrség is felhívta a figyelmet.

Nappali menetfény: csak nappal, jó látási viszonyok között használható. Nem világítja meg az utat, csak a jármű láthatóságát biztosítja. Tompított felkapcsolásakor automatikusan kikapcsol.

csak nappal, jó látási viszonyok között használható. Nem világítja meg az utat, csak a jármű láthatóságát biztosítja. Tompított felkapcsolásakor automatikusan kikapcsol. Tompított fényszóró: kötelező korlátozott látási viszonyok között (szürkület, eső, hó, köd, por), valamint éjszaka, lakott területen belül és kívül is. Az utat világítja meg.

kötelező korlátozott látási viszonyok között (szürkület, eső, hó, köd, por), valamint éjszaka, lakott területen belül és kívül is. Az utat világítja meg. Távolsági fényszóró: sötétben, jó látási viszonyok között használható, ha nem vakít másokat. Szemből érkező vagy előzött járműnél le kell kapcsolni.

sötétben, jó látási viszonyok között használható, ha nem vakít másokat. Szemből érkező vagy előzött járműnél le kell kapcsolni. Első ködlámpa: erősen korlátozott látási viszonyok esetén kapcsolható be (például sűrű köd, hó, eső).

erősen korlátozott látási viszonyok esetén kapcsolható be (például sűrű köd, hó, eső). Hátsó ködlámpa: csak indokolt esetben szabad bekapcsolni, nagy forgalomban vagy lassú haladásnál tilos, mert elvakíthatja a mögöttes jármű vezetőjét.

Mit mutat a KRESZ-teszt?

Az új szabályok szerint az „A” jelű kocsi szabályosan közlekedik, mert minden körülmény között gondoskodik a kivilágításról. A „B” jelű jármű viszont hibázik, mert nem felel meg a jelenlegi előírásoknak, hiszen legalább a menetfénynek működnie kell.