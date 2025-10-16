KRESZ-teszt gyalogosoknak: tudod, mikor van elsőbbséged?

A KRESZ TV videójából kiderül, hol és mikor van elsőbbsége a gyalogosoknak:

Helyes válaszok és magyarázat

1. kérdés helyes válasza: b)

Nem kell elsőbbséget adni, mert nem a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen halad át.

A gyalogosnak csak zebránál van elsőbbsége. Ha azon kívül lép az úttestre, a járművezetőnek ugyan óvatosan kell közlekednie, de nem köteles megállni. A gyalogosnak ilyenkor fokozottan ügyelnie kell saját biztonságára.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a sofőr elgázolhatja a gyalogost. A KRESZ egyik fő szabálya, hogy mások veszélyeztetése tilos, tehát a sofőr köteles megvárni, míg a gyalogos elhagyja az úttestet. Erre viszont a szabálytalanul közlekedő gyalogos nem számíthat, és felelősséget kell vállalnia, egy esetleges baleset bekövetkeztével.

2. kérdés helyes válasza: a)

Lakott területen lehetőleg, lakott területen kívül mindig a menetirány szerinti bal oldalon kell gyalogosan közlekedni.

A KRESZ kimondja, hogy lakott területen belül bármelyik oldalon lehet gyalogolni, de célszerű a bal oldalon, hogy a közeledő járműveket lássuk. Lakott területen kívül viszont ez kötelező.

3. kérdés helyes válasza: c)

Igen, minden esetben meg kell győződni a biztonságos átkelésről.

A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen is csak akkor szabad lelépni, ha a gyalogos meggyőződött róla, hogy biztonságos az átkelés. Az elsőbbség nem mentesít a figyelem és az óvatosság alól.

