1 órája
KRESZ-teszt gyalogosoknak: tudod, mikor van elsőbbséged?
Ez a KRESZ-teszt nemcsak autósoknak hasznos. A gyalogosokat is számos szabály védi, de kevesen tudják pontosan mikor és hogyan. A kresz-teszt segít, hogy a szabályok ismeretében biztonságosan és magabiztosan közlekedj gyalog.
Sokan gondolják úgy, hogy a KRESZ csak az autósokra vonatkozik, pedig a gyalogosok is ugyanúgy részesei a közlekedésnek. A szabályok ismerete nemcsak kötelezettség, hanem saját biztonságunk záloga is. Ez a rövid, három kérdésből álló KRESZ-teszt segít kideríteni, mennyire tájékozottan közlekedsz gyalog.
KRESZ-teszt gyalogosoknak
Gyalogosok számára is hasznos ez a fejtörő, hiszen az alapvető szabályok ismerete segíti a balesetek megelőzését. A legtöbb gyalogosbaleset figyelmetlenségből vagy rossz beidegződésből történik. Érdemes tehát időről időre átnézni a szabályokat, mert nemcsak a járművezetők, hanem a gyalogosok is felelősek a biztonságos közlekedésért.
1. Járművel közlekedve elsőbbséget kell adnia a fenti képen látható gyalogos részére?
- a) Igen, mert gyalogos az úttesten mindig elsőbbséget élvez.
- b) Nem, mert nem a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen halad át.
- c) Igen, mert már megkezdte az áthaladást.
2. Melyik oldalon haladhat, ha gyalogosként csak az úttesten tud közlekedni?
- a) Lakott területen lehetőleg, lakott területen kívül mindig a menetirány szerinti bal oldalon.
- b) Mindig a menetirány szerinti jobb oldalon.
- c) Lakott területen lehetőleg, lakott területen kívül mindig a menetirány szerinti jobb oldalon.
3. Köteles-e gyalogosként egy kijelölt gyalogos-átkelőhelyen az úttestre lépés előtt meggyőződni az áthaladás veszélytelenségéről?
- a) Nem, mert kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a gyalogosoknak elsőbbsége van a járművekkel szemben.
- b) Nem kötelező, de főleg sötétben ajánlott.
- c) Igen, minden esetben.
Miért nehéz ez a három kérdés?
Ezek a KRESZ-teszt kérdések nemcsak a szabályok ismeretét vizsgálják, hanem a közlekedési helyzetek értelmezését is. A legtöbb gyalogos rutinszerűen közlekedik, ezért hajlamos elfelejteni, hogy az elsőbbség nem automatikus. A gyalogos felelőssége ugyan kisebb, mint egy gépjárművezetőé, de mégis életet menthet, ha körültekintően viselkedik.
A közlekedés biztonsága közös felelősség: a gyalogosnak éppúgy résen kell lennie, mint annak, aki volán mögött ül.
A KRESZ TV videójából kiderül, hol és mikor van elsőbbsége a gyalogosoknak:
Helyes válaszok és magyarázat
1. kérdés helyes válasza: b)
Nem kell elsőbbséget adni, mert nem a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen halad át.
A gyalogosnak csak zebránál van elsőbbsége. Ha azon kívül lép az úttestre, a járművezetőnek ugyan óvatosan kell közlekednie, de nem köteles megállni. A gyalogosnak ilyenkor fokozottan ügyelnie kell saját biztonságára.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a sofőr elgázolhatja a gyalogost. A KRESZ egyik fő szabálya, hogy mások veszélyeztetése tilos, tehát a sofőr köteles megvárni, míg a gyalogos elhagyja az úttestet. Erre viszont a szabálytalanul közlekedő gyalogos nem számíthat, és felelősséget kell vállalnia, egy esetleges baleset bekövetkeztével.
2. kérdés helyes válasza: a)
Lakott területen lehetőleg, lakott területen kívül mindig a menetirány szerinti bal oldalon kell gyalogosan közlekedni.
A KRESZ kimondja, hogy lakott területen belül bármelyik oldalon lehet gyalogolni, de célszerű a bal oldalon, hogy a közeledő járműveket lássuk. Lakott területen kívül viszont ez kötelező.
3. kérdés helyes válasza: c)
Igen, minden esetben meg kell győződni a biztonságos átkelésről.
A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen is csak akkor szabad lelépni, ha a gyalogos meggyőződött róla, hogy biztonságos az átkelés. Az elsőbbség nem mentesít a figyelem és az óvatosság alól.
