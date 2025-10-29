október 29., szerda

Bántalmazás

18 perce

Brutális vége lett az autós összetűzésnek, Esztergomig követték az egyik sofőrt

Címkék#közlekedés#követés#testi sértés

Elfajult egy sofőrök közti vita, követte majd megverte a másik sofőrt. A közlekedési konfliktus ügyében akár felfüggesztett börtönbüntetést is kiszabhatnak.

Kemma.hu

Súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt az Esztergomi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be az Esztergomi Járásbírósághoz egy büntetlen előéletű férfival szemben, aki egy közlekedési konfliktus torolt meg. A férfi egy esztergomi parkolóig követte a sértette, majd ott megvárta, hogy kiszálljon a kocsijából és megverte.

közlekedési konfliktus
Annyira kiakadt a közlekedési konfliktusban, hogy megverte a másik sofőrt
Forrás:  Getty Images

Közlekedési konfliktusból lehet börtön

A vádirat szerint az elkövető 2024. július 13-án 18 óra 45 körül Dömösön, autós konfliktusba került egy másik sofőrrel. A konfliktus miatt az elkövető ideges lett, ezért Pilismaróton megelőzte a sértett és intett neki, hogy szálljon ki az autójából, de a másik sofőr ezt nem tette meg. Pilismarót és Esztergom között a sértett megelőzte az ideges sofőrt, aki innentől követte Esztergomba.

A sértett az Aradi téren található  parkolóban megállt a kocsijával, ahogy az őt követő elkövető is. Mindketten kiszálltak az autóikból, a vádlott, ököllel, nagy erővel, legalább 3-szor megütötte az arcát, majd elhagyta a helyszínt. A sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ugyanakkor a bántalmazás alkalmas volt ennél súlyosabb sérülés okozására.

Ahogyan arról dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője beszámolt, az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfival szemben tárgyalás nélkül végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki.

Tatabányán egy idős mozgáskorlátozott férfira támadtak rá. A férfi egy mélygarázsnál ült, amikor két ittas férfi rátámadott, megverték, megrugdosták és elvettek mindent ami nála volt még a gyűrűjét és a karóráját is letépték a kezéről. A vádlottak a megtámadott férfit még akkor is rugdosták, amikor már a földön feküdt. Az idős ember járókeretét is ellopták, ami használhatatlan állapotban került elő.

 

