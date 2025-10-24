október 24., péntek

Közlekedés

1 órája

Hazánkban is elterjedhet az amerikai közlekedési innováció, az RCUT

Az RCUT egy új amerikai forgalmi megoldás, amely a balra kanyarodás kockázatát csökkenti. Az amerikai közlekedési innováció a szakértő szerint Magyarországon is érdekes lehet, de a bevezetéshez nagy óvatosság szükséges.

Veszprémi Dániel

Az RCUT kereszteződés, vagyis a „Restricted Crossing U-Turn” rendszer egyre népszerűbb az Egyesült Államokban. Beró Dominik, a tatai Bero System Autósiskola vezetője szerint ez a megoldás gyorsíthatja a forgalmat és csökkentheti a balesetek számát. Hozzátette, hogy Magyarországon a közlekedési innováció bevezetése nagy körültekintést igényel, hiszen az ilyen típusú csomópontnak nincs hazai hagyománya.

Az új amerikai közlekedési innováció, az RCUT kereszteződés hazánkban is elterjedhet, de a bevezetéshez nagy óvatosság szükséges.

Mi az az RCUT kereszteződés?

A közlekedési megoldás lényege, hogy a mellékútról érkező járművek csak jobbra kanyarodhatnak, majd egy rövid távolságon kialakított U-fordulóval térhetnek vissza a kívánt irányba. Így a főút forgalma folyamatos marad, és drasztikusan csökken a konfliktuspontok száma. Amerikai adatok szerint a rendszer akár 54 százalékkal csökkentheti a balesetek számát, a súlyos sérülésekkel járó ütközések pedig 70 százalékkal ritkábban fordulhatnak elő.

Szakértői vélemény a közlekedési innovációról

Amerikában egyre több helyen hoznak létre ilyen megoldást, a szokványos körforgalom helyett. Beró Dominik szerint az RCUT hazai bevezetése kezdetben nagy óvatosságot igényelne, hiszen se a sofőrök, se a KRESZ nem ismeri.

Érdekes lenne, mert egyébként egész jó megoldás lehet, de itt nincs hagyománya az ilyen csomópontoknak. Kezdetben szerintem a balesetek száma nőhet, míg a sofőrök megszokják az új rendszert.

A szakértő hozzátette, hogy a rendszer nagy helyigényű, ezért inkább a nagyobb városokban, széles sávos csomópontokban lehetne optimálisan kivitelezni. Magyarországon a legtöbb csomópont nem rendelkezik ilyen adottságokkal, így a bevezetés előkészítést és körültekintő tervezést igényel.

Előnyök és kockázatok

  • Gyorsabb áthaladás: a főút forgalma nem áll meg a balra kanyarodó járművek miatt.
  • Kevesebb baleset: a legveszélyesebb manővereket, a balra kanyarodást és a főúti áthaladást minimalizálja.
  • Helyigény: nagyobb terület szükséges a kialakításhoz, ami korlátozhatja a magyarországi alkalmazást.
  • Tanulási görbe: a sofőröknek idő kell, hogy megszokják az új közlekedési formát.

Magyarországi környezet

Komárom-Esztergom megyében a körforgalmak továbbra is meghatározóak maradnak. Tatabányán több csomópont felújítása van tervben, ahol turbó körforgalmak épülnek, és gyalog- valamint kerékpárutak is kialakításra kerülnek. Beró Dominik szerint a hazai bevezetés először inkább teszt jelleggel képzelhető el, mielőtt szélesebb körben terjedne az RCUT útkereszteződés.

 

