Közlekedj biztonságosan a hétvégén - a rendőrség tanácsai minden autósnak

Az őszi hosszú hétvégék idején nemcsak a kirándulóhelyek, hanem az utak is megtelnek. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra figyelmeztet minden közlekedőt, hogy a megnövekedett forgalom miatt különösen fontos a közlekedésbiztonság. A rendőrség közösségi oldalán megosztott felhívásban néhány hasznos tanácsot is adtak, amelyek segíthetnek a balesetek elkerülésében.

Közlekedésbiztonság: A rendőrség arra figyelmeztet: mindig a látási és útviszonyoknak megfelelően vezessünk, és legyünk figyelmesek a gyalogosokkal szemben is

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A közlekedésbiztonság kulcsszerepe

Köd, eső, nedves avar: ősszel pillanatok alatt romlanak a tapadási viszonyok. Tartsunk nagyobb követési távolságot, mérsékeljük a sebességet, és számoljunk a hosszabb fékúttal. Ellenőrizzük a gumiabroncsok profilmélységét, a fékek állapotát és a szélvédőmosó fagyállóját – ezek mind a közlekedésbiztonság alapjai.

Továbbá indulás előtt nézzük meg a forgalmi helyzetet, torlódás esetén pedig tervezzünk terelőútvonalat. A navigációs appok sok bosszúságtól kímélnek meg, és hozzájárulnak a közlekedésbiztonság növeléséhez is, mert elkerülhetjük a kapkodást.

Sebességhatárok: nem dísznek vannak

A hosszú hétvégék alatt gyakoribbak a közúti ellenőrzések és sebességmérések. A cél a megelőzés. A biztonságos tempó és a higgadt előzés többet ér bármilyen sietségnél. Ha fáradunk, álljunk meg: a mikroalvás veszélyesebb, mint gondolnánk.

Magyarországon zéró a toleranica: alkohol vagy bódító szer hatása alatt nem ülünk volán mögé. Komoly következményekkel, pénzbírsággal és akár szabadságvesztéssel is járhat. A sofőr felelőssége, hogy minden utas épségben hazaérjen. A közlekedésbiztonságot az is rontja, ha telefonozunk: a figyelem pár másodperces elterelése is elég egy hibához.

Gyalogosok, biciklisek, motorosok – figyeljünk egymásra

A korai sötétedésben a láthatóság kulcskérdés.

Fényvisszaverő mellény,

működő lámpa,

tiszta prizma életet menthet.

Autósként lassítsunk zebra és kerékpársáv közelében, számoljunk a bizonytalan manőverekkel.

Valamint a gyermekülést az előírás szerint rögzítsük, a téli kabátot az öv alól vegyük le, különben nem fog. A csomagtérben minden tárgyat kössünk le; egy hirtelen fékezéskor a szabadon hagyott bőrönd veszélyes lövedékké válhat.