1 órája
Közlekedj biztonságosan a hétvégén - a rendőrség tanácsai minden autósnak
A hűvösebb, csapadékos napokkal együtt a vezetés is több odafigyelést igényel. A közlekedésbiztonság szempontjából nemcsak a jármű műszaki állapota, hanem a sofőr döntései is meghatározóak – egy rossz manőver vagy figyelmetlenség pillanatok alatt bajt okozhat.
Az őszi hosszú hétvégék idején nemcsak a kirándulóhelyek, hanem az utak is megtelnek. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra figyelmeztet minden közlekedőt, hogy a megnövekedett forgalom miatt különösen fontos a közlekedésbiztonság. A rendőrség közösségi oldalán megosztott felhívásban néhány hasznos tanácsot is adtak, amelyek segíthetnek a balesetek elkerülésében.
A közlekedésbiztonság kulcsszerepe
Köd, eső, nedves avar: ősszel pillanatok alatt romlanak a tapadási viszonyok. Tartsunk nagyobb követési távolságot, mérsékeljük a sebességet, és számoljunk a hosszabb fékúttal. Ellenőrizzük a gumiabroncsok profilmélységét, a fékek állapotát és a szélvédőmosó fagyállóját – ezek mind a közlekedésbiztonság alapjai.
Továbbá indulás előtt nézzük meg a forgalmi helyzetet, torlódás esetén pedig tervezzünk terelőútvonalat. A navigációs appok sok bosszúságtól kímélnek meg, és hozzájárulnak a közlekedésbiztonság növeléséhez is, mert elkerülhetjük a kapkodást.
Sebességhatárok: nem dísznek vannak
A hosszú hétvégék alatt gyakoribbak a közúti ellenőrzések és sebességmérések. A cél a megelőzés. A biztonságos tempó és a higgadt előzés többet ér bármilyen sietségnél. Ha fáradunk, álljunk meg: a mikroalvás veszélyesebb, mint gondolnánk.
Magyarországon zéró a toleranica: alkohol vagy bódító szer hatása alatt nem ülünk volán mögé. Komoly következményekkel, pénzbírsággal és akár szabadságvesztéssel is járhat. A sofőr felelőssége, hogy minden utas épségben hazaérjen. A közlekedésbiztonságot az is rontja, ha telefonozunk: a figyelem pár másodperces elterelése is elég egy hibához.
Gyalogosok, biciklisek, motorosok – figyeljünk egymásra
A korai sötétedésben a láthatóság kulcskérdés.
- Fényvisszaverő mellény,
- működő lámpa,
- tiszta prizma életet menthet.
Autósként lassítsunk zebra és kerékpársáv közelében, számoljunk a bizonytalan manőverekkel.
Valamint a gyermekülést az előírás szerint rögzítsük, a téli kabátot az öv alól vegyük le, különben nem fog. A csomagtérben minden tárgyat kössünk le; egy hirtelen fékezéskor a szabadon hagyott bőrönd veszélyes lövedékké válhat.
Vadveszély az erdős szakaszokon
Hajnalban és alkonyatkor nagyobb az esély vadakkal találkozni a 10-es, 11-es és 1-es főutak környékén. Ha állatot látunk az út szélén, vegyünk vissza a tempóból, készülünk vészfékezésre, és ne kerüljük ki szembe sávba.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, vadgázolás esetén a sofőrnek kötelessége megállni, segítséget hívni, és értesíteni a hatóságokat vagy a vadásztársaságot – a sérült állat sorsa és a közlekedés biztonsága is ezen múlik.
Parkolás: ne hagyjunk csábítót a kocsiban
Kirándulóhelyek parkolóiban gyakoribbak a feltörések. A táskát, elektronikát ne hagyjuk szem előtt; ha lehet, vigyük magunkkal, vagy zárjuk el még indulás előtt a csomagtartóba.
A biztonság a tudatos vezetésben rejlik
A hosszú hétvégék során a rendőrség fokozott ellenőrzést tart, a cél azonban nem a büntetés, hanem a megelőzés. A közlekedésbiztonság nemcsak a szabályok ismeretéről, hanem a felelősségről és az előrelátásról szól. Ahogy Hoffer Zsolt rendőr alezredes, a Hungarian Police Rallye Team pilótája korábban portálunknak elmondta:
Amikor autóban ülünk, felejtsük el az egyéb gondjainkat. A figyelem kiterjesztésével és defenzív vezetési attitűddel elkerülhetjük a bajt
A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség is erre hívja fel a figyelmet: a cél, hogy mindenki épségben, biztonságban érjen haza.
Közlekedésbiztonság és felelősség: ezt tanulhatjuk a rendőrségi pilótától, Hoffer Zsolttól