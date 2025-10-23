október 23., csütörtök

Közlekedés

2 órája

Közlekedj biztonságosan a hétvégén - a rendőrség tanácsai minden autósnak

A hűvösebb, csapadékos napokkal együtt a vezetés is több odafigyelést igényel. A közlekedésbiztonság szempontjából nemcsak a jármű műszaki állapota, hanem a sofőr döntései is meghatározóak – egy rossz manőver vagy figyelmetlenség pillanatok alatt bajt okozhat.

Bajcsy Tünde

Az őszi hosszú hétvégék idején nemcsak a kirándulóhelyek, hanem az utak is megtelnek. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra figyelmeztet minden közlekedőt, hogy a megnövekedett forgalom miatt különösen fontos a közlekedésbiztonság. A rendőrség közösségi oldalán megosztott felhívásban néhány hasznos tanácsot is adtak, amelyek segíthetnek a balesetek elkerülésében.

Közlekedésbiztonság: A rendőrség arra figyelmeztet: mindig a látási és útviszonyoknak megfelelően vezessünk, és legyünk figyelmesek a gyalogosokkal szemben is.
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A közlekedésbiztonság kulcsszerepe

Köd, eső, nedves avar: ősszel pillanatok alatt romlanak a tapadási viszonyok. Tartsunk nagyobb követési távolságot, mérsékeljük a sebességet, és számoljunk a hosszabb fékúttal. Ellenőrizzük a gumiabroncsok profilmélységét, a fékek állapotát és a szélvédőmosó fagyállóját – ezek mind a közlekedésbiztonság alapjai.

Továbbá indulás előtt nézzük meg a forgalmi helyzetet, torlódás esetén pedig tervezzünk terelőútvonalat. A navigációs appok sok bosszúságtól kímélnek meg, és hozzájárulnak a közlekedésbiztonság növeléséhez is, mert elkerülhetjük a kapkodást.

Sebességhatárok: nem dísznek vannak

A hosszú hétvégék alatt gyakoribbak a közúti ellenőrzések és sebességmérések. A cél a megelőzés. A biztonságos tempó és a higgadt előzés többet ér bármilyen sietségnél. Ha fáradunk, álljunk meg: a mikroalvás veszélyesebb, mint gondolnánk. 

Magyarországon zéró a toleranica: alkohol vagy bódító szer hatása alatt nem ülünk volán mögé. Komoly következményekkel, pénzbírsággal és akár szabadságvesztéssel is járhat. A sofőr felelőssége, hogy minden utas épségben hazaérjen. A közlekedésbiztonságot az is rontja, ha telefonozunk: a figyelem pár másodperces elterelése is elég egy hibához.

Gyalogosok, biciklisek, motorosok – figyeljünk egymásra

A korai sötétedésben a láthatóság kulcskérdés. 

  • Fényvisszaverő mellény, 
  • működő lámpa, 
  • tiszta prizma életet menthet.

Autósként lassítsunk zebra és kerékpársáv közelében, számoljunk a bizonytalan manőverekkel.

Valamint a gyermekülést az előírás szerint rögzítsük, a téli kabátot az öv alól vegyük le, különben nem fog. A csomagtérben minden tárgyat kössünk le; egy hirtelen fékezéskor a szabadon hagyott bőrönd veszélyes lövedékké válhat.

Vadveszély az erdős szakaszokon

Hajnalban és alkonyatkor nagyobb az esély vadakkal találkozni a 10-es, 11-es és 1-es főutak környékén. Ha állatot látunk az út szélén, vegyünk vissza a tempóból, készülünk vészfékezésre, és ne kerüljük ki szembe sávba.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, vadgázolás esetén a sofőrnek kötelessége megállni, segítséget hívni, és értesíteni a hatóságokat vagy a vadásztársaságot – a sérült állat sorsa és a közlekedés biztonsága is ezen múlik.

Parkolás: ne hagyjunk csábítót a kocsiban 

Kirándulóhelyek parkolóiban gyakoribbak a feltörések. A táskát, elektronikát ne hagyjuk szem előtt; ha lehet, vigyük magunkkal, vagy zárjuk el még indulás előtt a csomagtartóba.

A biztonság a tudatos vezetésben rejlik

A hosszú hétvégék során a rendőrség fokozott ellenőrzést tart, a cél azonban nem a büntetés, hanem a megelőzés. A közlekedésbiztonság nemcsak a szabályok ismeretéről, hanem a felelősségről és az előrelátásról szól. Ahogy Hoffer Zsolt rendőr alezredes, a Hungarian Police Rallye Team pilótája korábban portálunknak elmondta: 

Amikor autóban ülünk,  felejtsük el az egyéb gondjainkat. A figyelem kiterjesztésével és defenzív vezetési attitűddel elkerülhetjük a bajt

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség is erre hívja fel a figyelmet: a cél, hogy mindenki épségben, biztonságban érjen haza.

 

