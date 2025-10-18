1 órája
Közlekedésbiztonság és felelősség: ezt tanulhatjuk a rendőrségi pilótától, Hoffer Zsolttól
A forgalom egyre sűrűbb, a figyelem viszont egyre rövidebb – így nő a balesetek kockázata az utakon. A közlekedésbiztonság ma már nemcsak szabályismeret kérdése, hanem tudatosságé és felelősségé is. A Hungarian Police Rally Team pilótája szerint a defenzív vezetés és a figyelem életet menthet.
A közlekedésbiztonság Magyarországon az utóbbi években újra középpontba került. Egyre nagyobb a forgalom, gyakoribbak a sávlezárások, a gyorshajtás pedig még mindig problémákat okoz. Hoffer Zsolt rendőr alezredes, vezetéstechnikai oktató és a Hungarian Police Rally Team pilótája szerint a közlekedés biztonsága nemcsak a szabályokon, hanem az emberi tényezőn, a vezetési szokásokon és a felelősségtudaton múlik.
Közlekedésbiztonság Magyarországon – fejlődő tudatosság, régi problémák
Hoffer Zsolt úgy látja, a közlekedésbiztonság összetett kérdés, amelyben a gépjárművezetők, a gyalogosok és a tömegközlekedők közös felelőssége is megjelenik.
Szerencsére egyre több család és fiatal sofőr gondolkodik tudatosan a biztonságos közlekedésről
– mondja, de hozzáteszi: a gyorshajtás, a figyelmetlenség és a helyzetek rossz megítélése továbbra is komoly veszélyforrás.
A legtöbb közúti baleset oka:
- a sofőrök túlértékelik saját képességeiket,
- nem a forgalmi és időjárási viszonyokhoz igazítják a tempót
- vagy figyelmetlenül hajtanak be veszélyes szakaszokra.
A sebességkorlátozás okkal van kitéve az adott útszakaszra, azonban sokszor mérlegelni kell azt is, hogy biztonságos-e az adott sebességhatár.
Nem mindig a tábla szerinti sebesség a biztonságos. Téli időben például egy 60-as szakaszon a 40 km/h is lehet sok és veszélyes
– figyelmeztet Zsolt.
Munkaterületek, sávlezárások és közúti kockázatok
A hazai közutakon, illetve aktuálisan az M1-es autópályán egyre több felújítás és sávlezárás zajlik, ami különösen próbára teszi az autósokat. A munkaterületek környékén csökken a sávszélesség, megváltozik a térérzékelés, a járművek pedig közelebbinek tűnnek egymáshoz.
A legnagyobb hiba, hogy sokan nem lassítanak le időben
– magyarázza a rendőrpilóta. A sávlezárás nemcsak türelmet, hanem alkalmazkodást is igényel: a forgalom torlódhat, és a hirtelen fékezés könnyen okozhat szabálytalanságot vagy akár balesetet. Hoffer szerint a tudatosság, a „cipzár-elv” alkalmazása és az előzékenység sokat segíthet.
Inkább haladjunk lassabban és tudatosabban a sávszűkítésben, mintsem egy hirtelen mozdulatból legyen baleset.
Defenzív vezetés: a biztonságos közlekedés alapja
A közlekedésbiztonság egyik kulcsszava ma a defenzív vezetés. Ez nem lassúságot, hanem előrelátást, higgadtságot és önkontrollt jelent. Hoffer szerint a legtöbb sofőr nem a jármű technikai korlátait, hanem a saját figyelmét nem ismeri eléggé. A vezetéstechnikai tréningeket bárki igénybe veheti. Itt az ember megtanulja, hogyan reagál az autója, mit tehet veszélyhelyzetekben, megtanulja elsajátítani azokat a készségeket, amikkel elkerülhetőek a balesetek. Természetesen a legtöbb tudást a rutin és a tapasztalat hozza, ezért fontos, hogy amikor vezetünk, akkor csak is a vezetésre és az utakon történő eseményekre koncentráljunk.
Magyarországon több vezetéstechnikai központ is működik, ahol civil autósok is kipróbálhatják magukat biztonságos körülmények között. Az ilyen tréningek célja, hogy a vezetési szokások és a döntéshozatal tudatosabbá váljanak, ezáltal csökkenjen a közlekedésbiztonság veszélyeztetése.
Kampányok és közúti példamutatás
A Hungarian Police Rally Team évek óta szervez közlekedésbiztonsági kampányokat: a biztonsági öv helyes használatát, a borulás-szimulátor kipróbálását vagy a gyerekeknek szóló interaktív programokat népszerűsítik. A figyelemfelkeltő videókban gyakran versenyautóval mutatják be a helyes közúti magatartást. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. legújabb kisfilmje, a #közlekedjbiztonságosan kampány részeként, szintén erre az üzenetre épít. A videóban Hoffer Zsolt és Bartal Tamás, a NÚSZ vezérigazgatója mutatják be, hogyan kell helyesen közlekedni sávlezárásoknál és munkaterületeken – mit jelent a tudatos, defenzív vezetés, és miért veszélyes a gyorshajtás.
A közút nem versenypálya – a rallyautó csak eszköz arra, hogy felhívjuk a figyelmet a felelős vezetésre
– mondja Hoffer. A cél, hogy a közlekedési morál javuljon, és a sofőrök megértsék: a szabályok nem korlátoznak, hanem védelmet nyújtanak.
A közút nem versenypálya – új kisfilmmel figyelmeztet a NÚSZ a biztonságos közlekedésre
Közlekedési morál Magyarországon
A magyar közlekedési morál vegyes képet mutat. Sok autós úgy közlekedik, mintha egyedül lenne az úton, míg mások túlzott önbizalommal és kockázatosan vezetnek.
Mi, versenyzők pontosan tudjuk, hogy mindig van nálunk jobb. A pályán gyorsan megyünk, de közúton a biztonság a cél
– mondja Hoffer. Tapasztalata szerint a fiatal sofőrök dinamikusabbak, de kevésbé előrelátók, míg az idősebbek óvatosabbak, viszont lassabban reagálnak. A megoldás szerinte a példamutatás: ha a rendőrök, oktatók és versenyzők felelősen viselkednek, az hatással lehet az egész közösségre.
A legfontosabb: mindenki épségben érjen haza
Hoffer Zsolt több mint tizenkét éve dolgozik közlekedésbiztonsági programokon, és személyes küldetésének tartja, hogy a rally pályán szerzett tapasztalatokat a mindennapi közlekedésben hasznosítsa.
Amikor autóban ülünk, felejtsük el az egyéb gondjainkat. A figyelem kiterjesztésével és defenzív vezetési attitűddel elkerülhetjük a bajt
– mondja.
A közlekedésbiztonság tehát nemcsak hatósági feladat, hanem közös felelősség. A cél nem az, hogy mindenki tökéletesen vezessen, hanem az, hogy előrelátó, higgadt és egymásra figyelő sofőrök legyenek az utakon.
Itt az új közlekedési forradalom, ami leválthatja a körforgalmakat? +videó