Közlekedésbiztonság és felelősség: ezt tanulhatjuk a rendőrségi pilótától, Hoffer Zsolttól

A közlekedésbiztonság Magyarországon az utóbbi években újra középpontba került. Egyre nagyobb a forgalom, gyakoribbak a sávlezárások, a gyorshajtás pedig még mindig problémákat okoz. Hoffer Zsolt rendőr alezredes, vezetéstechnikai oktató és a Hungarian Police Rally Team pilótája szerint a közlekedés biztonsága nemcsak a szabályokon, hanem az emberi tényezőn, a vezetési szokásokon és a felelősségtudaton múlik.

Hoffer Zsolt rendőr alezredes, vezetéstechnikai oktató és a Hungarian Police Rally Team pilótája a ceredi tesztpályán. A közlekedésbiztonság elkötelezett nagykövete, aki a versenypályán szerzett tapasztalatait a civil közlekedés szolgálatába állítja

Fotó: BENCE_PAL / Forrás: policerallyeteam.com

Közlekedésbiztonság Magyarországon – fejlődő tudatosság, régi problémák

Hoffer Zsolt úgy látja, a közlekedésbiztonság összetett kérdés, amelyben a gépjárművezetők, a gyalogosok és a tömegközlekedők közös felelőssége is megjelenik.

Szerencsére egyre több család és fiatal sofőr gondolkodik tudatosan a biztonságos közlekedésről

– mondja, de hozzáteszi: a gyorshajtás, a figyelmetlenség és a helyzetek rossz megítélése továbbra is komoly veszélyforrás.

A legtöbb közúti baleset oka:

a sofőrök túlértékelik saját képességeiket,

nem a forgalmi és időjárási viszonyokhoz igazítják a tempót

vagy figyelmetlenül hajtanak be veszélyes szakaszokra.

A sebességkorlátozás okkal van kitéve az adott útszakaszra, azonban sokszor mérlegelni kell azt is, hogy biztonságos-e az adott sebességhatár.

Nem mindig a tábla szerinti sebesség a biztonságos. Téli időben például egy 60-as szakaszon a 40 km/h is lehet sok és veszélyes

– figyelmeztet Zsolt.

Munkaterületek, sávlezárások és közúti kockázatok

A hazai közutakon, illetve aktuálisan az M1-es autópályán egyre több felújítás és sávlezárás zajlik, ami különösen próbára teszi az autósokat. A munkaterületek környékén csökken a sávszélesség, megváltozik a térérzékelés, a járművek pedig közelebbinek tűnnek egymáshoz.

A legnagyobb hiba, hogy sokan nem lassítanak le időben

– magyarázza a rendőrpilóta. A sávlezárás nemcsak türelmet, hanem alkalmazkodást is igényel: a forgalom torlódhat, és a hirtelen fékezés könnyen okozhat szabálytalanságot vagy akár balesetet. Hoffer szerint a tudatosság, a „cipzár-elv” alkalmazása és az előzékenység sokat segíthet.

Inkább haladjunk lassabban és tudatosabban a sávszűkítésben, mintsem egy hirtelen mozdulatból legyen baleset.

Defenzív vezetés: a biztonságos közlekedés alapja

A közlekedésbiztonság egyik kulcsszava ma a defenzív vezetés. Ez nem lassúságot, hanem előrelátást, higgadtságot és önkontrollt jelent. Hoffer szerint a legtöbb sofőr nem a jármű technikai korlátait, hanem a saját figyelmét nem ismeri eléggé. A vezetéstechnikai tréningeket bárki igénybe veheti. Itt az ember megtanulja, hogyan reagál az autója, mit tehet veszélyhelyzetekben, megtanulja elsajátítani azokat a készségeket, amikkel elkerülhetőek a balesetek. Természetesen a legtöbb tudást a rutin és a tapasztalat hozza, ezért fontos, hogy amikor vezetünk, akkor csak is a vezetésre és az utakon történő eseményekre koncentráljunk.