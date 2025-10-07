október 7., kedd

Elismerés

41 perce

A tatai és a tatabányai hivatal dolgozói kaptak díjat az MTA-ban

Címkék#járási hivatal#közszolgálat#közigazgatás

A Helyi Önkorményzatok Napján a közért dolgozóakat díjazták. Tatai, tatabányai és kormányhivatali közigazgatásban dolgozók kaptak elismerést a közigazgatási és területfejlesztési minisztertől.

Kemma.hu

Kitüntetéseket adott át dr. Navracsics Tibor miniszter a Helyi Önkormányzatok Napján a Magyar Tudományos Akadémia épületében, ahol vármegyénk számos közigazgatásban dolgozója részesült elismerésben.

Navracsics Tibor miniszter a vármegye közigazgatási dolgozóit díjazta a Magyar Tudományos Akadémián
Navracsics Tibor miniszter a vármegye közigazgatási dolgozóit díjazta a Magyar Tudományos Akadémián
Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat

A vármegye, a járás és egy település közigazgatásidolgozóit díjazták

Vármegyénkből a kormányhivatal, a tatai járási hivatal és a tatabányai pogármesteri hivatal dolgozói kaptak elismerést a közigazgatási és területfejlsztési minisztertől Budapesten. 

Helyi Önkormányzatokért-díjat kapott Komárom-Esztergom vármegye érdekében több mint három évtizede végzett kiemelkedő munkája, közösségépítő tevékenysége elismeréseként Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke, számolt be az eseményről a vármegyei önkormányzat Facebook-oldala. Popovics György a nyolcadik ciklusát kezdte meg a 2024-es választásokkal a megyei közgyűlésben.

Magyary Zoltán születésének évfordulója alkalmából több díjat is átadtak

Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet kapott

  • dr. Karácsonyi Ottó Endre, a Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya főosztályvezetőjének, vármegyei főállatorvos.

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott 

  • Emődi Ferencné, a Vármegyei Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatala hivatalvezetője
  • Tóthné dr. Németh Andrea, a Tatai Járási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztálya osztályvezetője

Az állami anyakönyvvezetés bevezetésének 130. évfordulójának tiszteletére a miniszter Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet kapott:

  • Erdélyiné Kelemen Ágnes, a Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya hatósági szakügyintézőjének, anyakönyvi felügyelője, 
  • Langmár Krisztina Beáta, Tatabányai polgármesteri hivatala anyakönyvvezetője
  •  

 

