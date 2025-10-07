41 perce
A tatai és a tatabányai hivatal dolgozói kaptak díjat az MTA-ban
A Helyi Önkorményzatok Napján a közért dolgozóakat díjazták. Tatai, tatabányai és kormányhivatali közigazgatásban dolgozók kaptak elismerést a közigazgatási és területfejlesztési minisztertől.
Kitüntetéseket adott át dr. Navracsics Tibor miniszter a Helyi Önkormányzatok Napján a Magyar Tudományos Akadémia épületében, ahol vármegyénk számos közigazgatásban dolgozója részesült elismerésben.
A vármegye, a járás és egy település közigazgatásidolgozóit díjazták
Vármegyénkből a kormányhivatal, a tatai járási hivatal és a tatabányai pogármesteri hivatal dolgozói kaptak elismerést a közigazgatási és területfejlsztési minisztertől Budapesten.
Dr. Navracsics Tibor: országos példa lehet Komárom-Esztergom
Helyi Önkormányzatokért-díjat kapott Komárom-Esztergom vármegye érdekében több mint három évtizede végzett kiemelkedő munkája, közösségépítő tevékenysége elismeréseként Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke, számolt be az eseményről a vármegyei önkormányzat Facebook-oldala. Popovics György a nyolcadik ciklusát kezdte meg a 2024-es választásokkal a megyei közgyűlésben.
Magyary Zoltán születésének évfordulója alkalmából több díjat is átadtak
Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet kapott
- dr. Karácsonyi Ottó Endre, a Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya főosztályvezetőjének, vármegyei főállatorvos.
Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott
- Emődi Ferencné, a Vármegyei Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatala hivatalvezetője
- Tóthné dr. Németh Andrea, a Tatai Járási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztálya osztályvezetője
Az állami anyakönyvvezetés bevezetésének 130. évfordulójának tiszteletére a miniszter Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet kapott:
- Erdélyiné Kelemen Ágnes, a Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya hatósági szakügyintézőjének, anyakönyvi felügyelője,
- Langmár Krisztina Beáta, Tatabányai polgármesteri hivatala anyakönyvvezetője
