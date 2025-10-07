A tatai és a tatabányai hivatal dolgozói kaptak díjat az MTA-ban

Helyi Önkormányzatokért-díjat kapott Komárom-Esztergom vármegye érdekében több mint három évtizede végzett kiemelkedő munkája, közösségépítő tevékenysége elismeréseként Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke, számolt be az eseményről a vármegyei önkormányzat Facebook-oldala. Popovics György a nyolcadik ciklusát kezdte meg a 2024-es választásokkal a megyei közgyűlésben.