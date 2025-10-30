Ezek a legjobb komárom-esztergom megyei gimnáziumok - mindegyik javított a helyezésén

A százas listán három Komárom-Esztergom vármegyei középiskola is helyet kapott. A Magyarország legjobb középiskoláit rangsoroló százas listán idén meglepő eredmény született vármegyénket tekintve. Ugyanis az egyik komárom-esztergomi gimnázium jelentősen feljebb került az előző évekhez képest a HVG középiskolai rangsorán.

Szóbeli érettségi az Árpád Gimnáziumban. A középiskolai rangsorban javított az iskola

Középiskolai rangsor: javítottak a komárom-esztergomi iskolák

A HVG minden évben rangsorolja a hazai középiskoláit. A HVG középiskolai rangsora 2026-os összeállításánál is figyelembe vették az érettségi és felvételi eredményeket, az egyetemi továbbtanulási arányt és a kompetenciamérések adatait.

Változott a rangsor az előzőhöz képest : például budapesti elitgimnáziumokat soroltak hátrébb, míg a vidéki középiskolák kerültek előkelőbb helyekre. Az középiskolák listáján három komárom-esztergomi gimnázium is helyet kapott, amelyek javítottak is helyezésükön.

az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium a 31. helyen

a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium az 53. helyen

a Tatabányai Árpád Gimnázium a 71. helyen

Ráadásul mindegyik gimnázium javított a tavalyi helyezésén, írta a Dorogi-medence. A Dobó Katalin Gimnázium a tavalyi rangsorhoz képest 10 hellyel, az Eötvös 33 (!), az Árpád pedig egy hellyel került feljebb.