október 30., csütörtök

Alfonz névnap

14°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rangsor

2 órája

Ezek a legjobb komárom-esztergom megyei gimnáziumok - mindegyik javított a helyezésén

Címkék#Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium#vidéki középiskola#Eötvös József Gimnázium#középiskola#árpád gimnázium

Kijött a magyarországi gimnáziumokat rangsoroló százas lista. A középiskolai rangsorban több vármegyei középiskola is szerepel. Itt a teljes százas lista.

Feleki Marietta

A százas listán három Komárom-Esztergom vármegyei középiskola is helyet kapott. A Magyarország legjobb középiskoláit rangsoroló százas listán idén meglepő eredmény született vármegyénket tekintve. Ugyanis az egyik komárom-esztergomi gimnázium jelentősen feljebb került az előző évekhez képest a HVG középiskolai rangsorán.

Szóbeli érettségi az Árpád Gimnáziumban. A középiskolai rangsorban szerepel az iskola
Szóbeli érettségi az Árpád Gimnáziumban. A középiskolai rangsorban javított az iskola
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Középiskolai rangsor: javítottak a komárom-esztergomi iskolák

A HVG minden évben rangsorolja a hazai középiskoláit. A HVG középiskolai rangsora 2026-os összeállításánál is figyelembe vették az érettségi és felvételi eredményeket, az egyetemi továbbtanulási arányt és a kompetenciamérések adatait.

 Változott a rangsor az előzőhöz képest : például budapesti elitgimnáziumokat soroltak hátrébb, míg a vidéki középiskolák kerültek előkelőbb helyekre. Az középiskolák listáján három komárom-esztergomi gimnázium is helyet kapott, amelyek javítottak is helyezésükön.

Ráadásul mindegyik gimnázium javított a tavalyi helyezésén, írta a Dorogi-medence. A Dobó Katalin Gimnázium a tavalyi rangsorhoz képest 10 hellyel, az Eötvös 33 (!), az Árpád pedig egy hellyel került feljebb.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu