Tatabányán durva az élet - lakók mondták el véleményüket

Durva az élet Tatabányán - állítják a lakosok. Egy helyi Facebook csoportban tették fel azt a kérdést, hogy milyen az élet Tatabányán. A kérdésre olyan kommentek érkeztek, amire nem számított. A közbiztonság megkérdőjelezhető.

A közbiztonság nem a legjobb Tatabányán

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Közbiztonság Tatabányán: ne költözz ide

A tatabányai lakosok véleménye megoszlik: volt, aki leírta, mely városrészek élhetőek és olyan is akadt, aki azt írta, egyáltalán ne jöjjön a városba. Korábban már mi is írtunk Tatabánya közbiztonságáról, a legutóbb például egy idős nénit próbáltak kétszáz ezer forinttal megrövidíteni a magukat villanyszerelőnek kiadó csalók. Korábban pedig fényes nappal hajtottak végre betörési kísérletet.