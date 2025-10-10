október 10., péntek

Költözés

2 órája

Tatabányán durva az élet - lakók mondták el véleményüket

Címkék#élet#vélemény#városrész

Érdemes ide költözni? - tették fel a kérdést. A lakosok - akik szerint nem a legjobb a közbiztonság Tatabányán - nem féltek kinyilvánítani véleményüket a megyei jogú várásról. Meglepő, miket írtak.

Kemma.hu

Durva az élet Tatabányán - állítják a lakosok. Egy helyi Facebook csoportban tették fel azt a kérdést, hogy milyen az élet Tatabányán. A kérdésre olyan kommentek érkeztek, amire nem számított.  A közbiztonság megkérdőjelezhető.

közbiztonság
A közbiztonság nem a legjobb Tatabányán
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Közbiztonság Tatabányán: ne költözz ide

A tatabányai lakosok véleménye megoszlik: volt, aki leírta, mely városrészek élhetőek és olyan is akadt, aki azt írta, egyáltalán ne jöjjön a városba. Korábban már mi is írtunk Tatabánya közbiztonságáról, a legutóbb például egy idős nénit próbáltak kétszáz ezer forinttal megrövidíteni a magukat villanyszerelőnek kiadó csalók. Korábban pedig fényes nappal hajtottak végre betörési kísérletet. 

Így látják a lakosok Tatabányát

A kommentelők nem rejtették véka alá véleményüket, kendőzetlenül mondták el, mit gondolnak a tatabányai életről.

Durva…Mi szerencsére csak egy évig laktunk ott. Nem is a jobb környéken. De mindig féltem közlekedni… főleg este

Azt is elmondták, ha Tatabányára akar költözni valaki, mely városrészeket vegye fontolóra.

Dózsakert és Bánhida a legjobb része lakni. Nincs egy normális szórakozóhely és a közösségi élet is kb. a béka segge alatt van. Viszont sok a munkalehetőség, itt ha akarsz dolgozni, tudsz is.

- írták.

Tatabánya? Menj inkább máshova

A sok negatív hozzászólás közt, egy pozitív hangvételű is felbukkant:

Én Sárberekben lakom. Szeretek itt lakni.

A mindennapokban is forrnak az indulatok Tatabányán

Nemcsak a közbiztonság, hanem más döntések is komoly indulatokat váltanak ki a városban. Nyáron például bevezették a fizetős parkolást, ami sok lakos szerint megnehezítette a hétköznapokat és igazságtalan intézkedésnek számít.

„Elég volt a felelőtlen döntésekből! Tatabánya városvezetése törvényellenesen fogadta el a parkolásról szóló rendeletet – ezt nem én mondom, hanem a kormányhivatal hivatalos törvényességi felszólítása” – írta korábban Gál Csaba, a tatabányai közgyűlés Fidesz-frakcióvezetője.

 

