2 órája
Tatabányán durva az élet - lakók mondták el véleményüket
Érdemes ide költözni? - tették fel a kérdést. A lakosok - akik szerint nem a legjobb a közbiztonság Tatabányán - nem féltek kinyilvánítani véleményüket a megyei jogú várásról. Meglepő, miket írtak.
Durva az élet Tatabányán - állítják a lakosok. Egy helyi Facebook csoportban tették fel azt a kérdést, hogy milyen az élet Tatabányán. A kérdésre olyan kommentek érkeztek, amire nem számított. A közbiztonság megkérdőjelezhető.
Közbiztonság Tatabányán: ne költözz ide
A tatabányai lakosok véleménye megoszlik: volt, aki leírta, mely városrészek élhetőek és olyan is akadt, aki azt írta, egyáltalán ne jöjjön a városba. Korábban már mi is írtunk Tatabánya közbiztonságáról, a legutóbb például egy idős nénit próbáltak kétszáz ezer forinttal megrövidíteni a magukat villanyszerelőnek kiadó csalók. Korábban pedig fényes nappal hajtottak végre betörési kísérletet.
Kétszázezret követeltek az idős nénitől, megint van kiktől rettegni Tatabányán
Vége a nyugalomnak Tatabányán? Elképesztő betörési kísérlet borzolja a kedélyeket a városbanMutatjuk, hogyan akartak betörni az egyik házba.
Így látják a lakosok Tatabányát
A kommentelők nem rejtették véka alá véleményüket, kendőzetlenül mondták el, mit gondolnak a tatabányai életről.
Durva…Mi szerencsére csak egy évig laktunk ott. Nem is a jobb környéken. De mindig féltem közlekedni… főleg este
Azt is elmondták, ha Tatabányára akar költözni valaki, mely városrészeket vegye fontolóra.
Dózsakert és Bánhida a legjobb része lakni. Nincs egy normális szórakozóhely és a közösségi élet is kb. a béka segge alatt van. Viszont sok a munkalehetőség, itt ha akarsz dolgozni, tudsz is.
- írták.
Tatabánya? Menj inkább máshova
A sok negatív hozzászólás közt, egy pozitív hangvételű is felbukkant:
Én Sárberekben lakom. Szeretek itt lakni.
A mindennapokban is forrnak az indulatok Tatabányán
Nemcsak a közbiztonság, hanem más döntések is komoly indulatokat váltanak ki a városban. Nyáron például bevezették a fizetős parkolást, ami sok lakos szerint megnehezítette a hétköznapokat és igazságtalan intézkedésnek számít.
„Elég volt a felelőtlen döntésekből! Tatabánya városvezetése törvényellenesen fogadta el a parkolásról szóló rendeletet – ezt nem én mondom, hanem a kormányhivatal hivatalos törvényességi felszólítása” – írta korábban Gál Csaba, a tatabányai közgyűlés Fidesz-frakcióvezetője.
Kiakadtak a tatabányaiak: nem jött be a parkolásA lakosok nem értenek egyet a városvezetéssel.