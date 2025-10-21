október 21., kedd

Fertőzés

1 órája

Visszatért a kötelező maszkviselés: egy napon belül életbe lép az új szabály

Egyre több a beteg azért kell visszahozni ezt a szabályt. A kötelező maszkviselés október 22-től, szerdától lesz érvényben, és csak pár kivétel van.

Kemma.hu

Október 22-től újból kötelező maszkviselés lesz a komárom-esztergomi Szent Borbála Korház betegellátó egységeiben, a betegellátó területeken és a várótermekben. Ahogyan arról a kórház a Facebook-oldalán beszámolt egyre több az akut légúti fertőzések száma, ezért lesz szerdától kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése.

Fotó: Lang Róbert / Forrás: Somogyi Hírlap

Megint kötelező maszkviselés jön

A maszkviselése kötelező minden dolgozó, beteg és látogató számára, kivételt csak a hat év alatti gyerekek és a mentális problémával élő betegek képeznek. Szükség esetén a betegellátó intézmény egyszer használatos maszkot biztosít. És még azt is kérik, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a kézfertőtlenítésre is az emberek.

 

