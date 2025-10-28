1 órája
Ennyibe kerül idén a halottainkra emlékezni: íme, a legkülönlegesebb darabok és az árak
Egyre inkább közeledik a mindenszentek, ilyenkor már sokan elkezdik beszerezni a díszeket, ami szerettük sírját díszítheti. Változatosabbnál változatosabb koszorúkínálat van a tatai piacon is. Következnek a koszorú árak Tatán.
Mindenszentek környékén szebbnél szebb koszorúk hirdetik a temetőkben, sírokon: nem felejtettünk el titeket. Tatabányán már megnéztük a minap a kínálatot, most pedig a tatai piacon jártunk utána, milyen koszorúk fogynak leginkább és hogy milyenek is a 2025-ös koszorúárak.
Mik a 2025-ös koszorúárak?
A temetőkben ilyenkor a mécsesek fénye, a díszes koszorúk, amikor olykor élő, máskor mű vagy épp száraz virágból készülnek, üzennek a túlvilágra: az ittmaradtak nem felejtették el halottaikat. Hogy utóbbiakból milyen kerül a sírokra, viszont nagyon változatos. A tatai piacon is különlegesebbnél különlegesebb fajtákkal találkoztunk 1200-tól 10 ezer forintig terjedtek az árak. Az eladók elmondták, melyik fajta koszorút viszik a leginkább a vásárlók.
– Nagyon változó, hogy melyiket viszik a leginkább az emberek. Nálam fogynak a kicsik is, nagyok is, és már a tálakat is elkezdték vinni. Árban nálam 3000 forinttól keződnek a koszorúk, a legmagasabb ár pedig 8000 forint. Mindenkinek más az elképzelése, nem tudok olyat mondani, ami kimondottan divatosnak számítana. Aki régen a művirágot szerette, az most is azt fogja vinni. Én a koszorúkat fejből készítem, csak leülök és csinálom, akkor jön az ihlet, nincs előtte konkrét elképzelésem, hogy mi alapján fogom elkészíteni - mondta Kendriné Dér Brigitta kérdésünkre.
Melyik koszorú a legnépszerűbb?
A tatai piacra többen is kitelepültek koszorúkkal.
– Nálunk a közepes méretű koszorúk fogynak a legjobban, ezt ugyanis árban és méretben is szeretik az emberek. Kettőtől tízezerig forintig terjednek a koszorúárak nálam. Nagy a választás lehetősége. Van selyemvirágból is, szárazvirágból is koszorúnk. A fiatalok jobban viszik a szárazvirágból készültet, míg az idősebb korosztály az utóbbit szereti jobban. A koszorúkat a 20 év rutin alapján készítem el, már tudom, hogy mire van kereslet - mondta Rozmann Erika.
A piacon tovább sétálgatva szembetaláltuk magunkat egy olyan árussal, akinel készül mini koszorú mindenszentekre. Pontosabban csak ilyen készül.
– A miniatűr koszorú rám jellemző, mind én készítem őket. Az idősebbek jobban viszik ezeket, mert sajnos nem tudják megengedni maguknak a nagyobb méretű koszorúkat. Idén 1500 darabot csináltunk és körülbelül 200-300 van még belőle, ez egy hét alatt fogyott el - számolt be Dávid Alexandra, akinél 1200-től 2700 forintig terjedtek a miniatűr koszorúk árai.
GALÉRIA: Koszorúkörkép Tatán (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
