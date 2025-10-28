Ennyibe kerül idén a halottainkra emlékezni: íme, a legkülönlegesebb darabok és az árak

Mindenszentek környékén szebbnél szebb koszorúk hirdetik a temetőkben, sírokon: nem felejtettünk el titeket. Tatabányán már megnéztük a minap a kínálatot, most pedig a tatai piacon jártunk utána, milyen koszorúk fogynak leginkább és hogy milyenek is a 2025-ös koszorúárak.

Változatos a koszorúhelyzet a tatai piacon, mutatjuk a koszorúárakat

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mik a 2025-ös koszorúárak?

A temetőkben ilyenkor a mécsesek fénye, a díszes koszorúk, amikor olykor élő, máskor mű vagy épp száraz virágból készülnek, üzennek a túlvilágra: az ittmaradtak nem felejtették el halottaikat. Hogy utóbbiakból milyen kerül a sírokra, viszont nagyon változatos. A tatai piacon is különlegesebbnél különlegesebb fajtákkal találkoztunk 1200-tól 10 ezer forintig terjedtek az árak. Az eladók elmondták, melyik fajta koszorút viszik a leginkább a vásárlók.

– Nagyon változó, hogy melyiket viszik a leginkább az emberek. Nálam fogynak a kicsik is, nagyok is, és már a tálakat is elkezdték vinni. Árban nálam 3000 forinttól keződnek a koszorúk, a legmagasabb ár pedig 8000 forint. Mindenkinek más az elképzelése, nem tudok olyat mondani, ami kimondottan divatosnak számítana. Aki régen a művirágot szerette, az most is azt fogja vinni. Én a koszorúkat fejből készítem, csak leülök és csinálom, akkor jön az ihlet, nincs előtte konkrét elképzelésem, hogy mi alapján fogom elkészíteni - mondta Kendriné Dér Brigitta kérdésünkre.

Melyik koszorú a legnépszerűbb?

A tatai piacra többen is kitelepültek koszorúkkal.

– Nálunk a közepes méretű koszorúk fogynak a legjobban, ezt ugyanis árban és méretben is szeretik az emberek. Kettőtől tízezerig forintig terjednek a koszorúárak nálam. Nagy a választás lehetősége. Van selyemvirágból is, szárazvirágból is koszorúnk. A fiatalok jobban viszik a szárazvirágból készültet, míg az idősebb korosztály az utóbbit szereti jobban. A koszorúkat a 20 év rutin alapján készítem el, már tudom, hogy mire van kereslet - mondta Rozmann Erika.

A piacon tovább sétálgatva szembetaláltuk magunkat egy olyan árussal, akinel készül mini koszorú mindenszentekre. Pontosabban csak ilyen készül.