október 22., szerda

Előd névnap

16°
+18
+8
Halottak napja

45 perce

A koszorúkat is elérte a generációváltás: így készülnek a temetőkbe a magyarok

Címkék#Halottak Napja#koszorúkészítés#mécses#koszorú

Ahogy október vége közeledik, az egyre hűvösebb napokkal együtt nő a kereslet a sírdíszek, koszorúk és virágkompozíciók iránt. A piacokat és virágboltokat ellepik a színes, illatos, virágos és termésekkel díszített koszorúk — de nem minden maradt a régi.

Petrovics Milán

A vásárlók egyre tudatosabbak: jobban mérlegelik, mit vesznek, és sok helyen már hónapokkal előre készülnek. Gyakran már hetekkel korábban megvásárolják a legjobb koszorúkat és egyéb sírdíszeket. 

koszorú
Tatabányán is széles a koszorúkínálat 
Fotó: Petrovics Milán

Mécses, koszorú vagy mindkettő? 

A koszorúkészítés mondhatni kreatív elfoglaltság. Nyilván van egy séma, amit nagyjából érdemes követni, de a felhasznált anyagok és azok elhelyezése, komponálása, mind-mind az alkotón múlik. Havelda Edit például Tatabányán, a Fő tér melletti Hortenzia Virágüzletben készít koszorúkat és egyéb sírdíszeket. 

Elmondása szerint, a hagyományos, egyszerű alapanyagokból készülő koszorúkat leginkább az idősebb korosztály viszi. Míg a kreatívabb megoldások mellett általában a fiatalabbak döntenek. A vásárlók ma már nem feltétlenül ragaszkodnak a harsány, túlzsúfolt díszekhez. A letisztult, visszafogott, természetes megjelenés egyre népszerűbb. Sokan visznek olyan koszorút, amelyben szárazvirágok, termések, mohák és örökzöldek kapnak szerepet — ezek jól bírják a külterületi viszonyokat is.

Edit művészi szinten űzi a különböző sírdíszek megalkotását
Fotó: Petrovics Milán

Sokak számára kedvező megoldás a mécsesek és koszorúk kombinálása, hiszen így lehetőségük van gyertyát is helyezni a sírokra. De aki egyszerűbb mécsesre vágyik, az is megtalálja a számára megfelelőt. De az élővirágos kompozíciók — például krizantémmal díszített koszorúk — továbbra is nagy keresletnek örvendenek, főleg azért, mert a krizantém jól bírja az őszi hűvösebbet és tartós marad. Ugyanakkor művirágos vagy selyemvirágos koszorúk is gyakoriak, főleg azok körében, akik tartósabb, karbantartásmentes díszt keresnek.

Mécsesek is sorakoznak a koszorúk mellett
Fotó: Petrovics Milán

Árfekvésben az 500 forintos urnadíszektől, egészen 2-3 ezer forintos koszorúkig is el lehet menni. Mivel leginkább a halottak napja és Mindenszentek időszaka az, amikor az emberek többsége ilyeneket vásárol, így biztosan mindenki megtalálja a legszimpatikusabbat, akár a virágüzletekben, akár a temetők melletti árusoknál vagy a szupermarketekben.

koszorú mécses
A SPAR-ban koszorúkkal, mécsesekkel készülnek a hónap végére
Forrás: Beküldött

A választás nem csupán esztétikai kérdés: sokan olyan koszorút keresnek, amely tartós, időjárásálló, és amelyben természetes anyagok dominálnak. Szárított virágok, tobozok, mohák, termések, örökzöld ágak, selyemvirágok keveréke — ezek mind gyakran szerepelnek a modern sírdíszekben.  
 

 

