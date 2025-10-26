Egy délelőtti megbeszélésen ülünk barátomék nappalijában hármasban. Ő és a felesége a kanapén, én, a nejemet is képviselve, egy billegő lábú fotelben. Az unokáinkat érintő, Mikulás napi közös délutánt tervezzük. Én rugalmas vagyok, bármi lehet. Cimborám sem túl aktív a jövő világát illetően. Láthatóan nem titkot csinálva belőle lesi a mögöttem villogó tévéjük képernyőjét. Interjú megy. Egy pillanat múlva Jankó kiabál. A kérdező megköszönte a válaszokat. A vendég rövidebben zárta szereplését. Csak annyit mondott, hogy köszöni. A mit köszön felvetésemre Jankó párjának van egy remek ötlete. Lehet, hogy jól sikerült az alany sminkje.