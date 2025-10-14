45 perce
Kiderültek a tatabányai Covid adatok: ez vár ránk a következő időszakban
Az őszi szezon légúti kórokozói közül a koronavírusos esetekből találtak a legtöbbet. A szennyvízadatokból kiderült, melyik településen van sok koronavírusos.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ szeptember 29-e óta figyeli a koronavírus és az RS vírus fertőzéseket országszerte. A népegészségügy legfrissebb szennyvíz adataiból kiderült, hogy Tatabányán hogy áll a koronavírus járvány és mi várható a következő időszakban.
Több koronavírusos került kórházba
Nemrég a szeptember közepi heti adatokból kiderült: országosan látványosan több covidos beteget regisztrált a Népegészségügyi Központ. Az orvosok jelentései alapján végzett legfrissebb becslés szerint megállapítható, hogy 2025. szeptember 29 - október 5. között az országban 24 ezer 600-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 203 ezer 800-an akut légúti fertőzés tüneteivel.
A 40. héten összesen 123 betegtől érkezett értékelhető légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába, ebből 23 esetben koronavírus fertőzést mutattak ki.
Szelíd a Covid, de nem szabad félvállról venni
Mint megírtuk, idén nyár végén lángolt fel ismét a Covid a hazai lakosság körében. Ám, mint nemrég Müller Cecília egykori tisztifőorvos is kiemelte a Kemma.hu-nak adott interjújában, hogy a Covid is egy asok légúti kórokozó közül. Bár a kórokozó az elmúlt időszakban is előrukkolt variánsokkal, ám ezek már jóval szelídebbek és nem okoznak súlyosabb megbetegedéseket. Ugyanakkor a betegségekre fokozottan érzékenyeknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, és a legyengült immunrendszerűeknek – mint minden más kórokozó esetében – továbbra is elővigyázatosnak kell lenniük.
Ehhez kapcsolódik az is, hogy a járványügyi rendszerek a pandémia óta megváltoztak: nem influenza szezonról, hanem légúti szezonról beszélünk már. Müller Cecíliáal készüt teljes interjút itt olvashatják.
A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 40. héten 94 beteget vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 10 ember részesült intenzív vagy szubintenzív ellátásban. Ebből 27 két éves vagy annál fiatalabb gyerek volt, míg 41 fő 60 éves vagy annál idősebb.
Egy ember influenzás, 33 beteg covidos volt, ebből 23 ember 60 évnél idősebb. Mint az NNGYK hozzátette: ezek a kórokozók állnak a betegségük hátterében.
Nemrég a tatabányai kórház sorolta fel a különböző szezonális betegségekkel kapcsolatos teendőket. Ezt minden szülőnek tudnia kell.
Tatabányán is van Covidos, kiderült, milyen súlyos a helyzet
A szennyvízben is mérik a különböző kórokozók, így a Covid örökítőanyagának jelenlétét. Ebből kiderül, hogy a nagyobb városokban milyen tendenciát mutat a Covid. Komárom-Esztergom vármegyében és térségünkben lévő városokban a következő a helyzet:
- Tatabánya szennyvize szerint alacsony és stagnál
- Székesfehérváron alacsony és stagnál
- Veszprémen emelkedett és folyamatosan emelkedik
- Győrben mérsékelt és emelkedő
- Budapesten és az agglomerációban emelkedett és stagnál
Az elmúlt hét adatai alapján ismét megállapította a Népegészségügyi Központ, hogy kismértékben megemelkedett a COVID-19 fertőzöttek száma. Emellett mentők és a kórházaktól érkező információk azt támasztják alá, hogy a légúti fertőzések többsége enyhe tünetekkel zajlik. A COVID-19 fertőzések nem okoznak jelentős betegség terhet az egészségügyi ellátórendszernek.