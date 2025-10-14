Kiderültek a tatabányai Covid adatok: ez vár ránk a következő időszakban

A Nemzeti Népegészségügyi Központ szeptember 29-e óta figyeli a koronavírus és az RS vírus fertőzéseket országszerte. A népegészségügy legfrissebb szennyvíz adataiból kiderült, hogy Tatabányán hogy áll a koronavírus járvány és mi várható a következő időszakban.

Egyre több koronavírusos van országosan

Forrás: MTI

Több koronavírusos került kórházba

Nemrég a szeptember közepi heti adatokból kiderült: országosan látványosan több covidos beteget regisztrált a Népegészségügyi Központ. Az orvosok jelentései alapján végzett legfrissebb becslés szerint megállapítható, hogy 2025. szeptember 29 - október 5. között az országban 24 ezer 600-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 203 ezer 800-an akut légúti fertőzés tüneteivel.

A 40. héten összesen 123 betegtől érkezett értékelhető légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába, ebből 23 esetben koronavírus fertőzést mutattak ki.