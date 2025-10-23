Megszólalt a Népegészségügy: itt vannak a legújabb koronavírusadatok, benne a tatabányai helyzettel

A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján. Mint kiderült, a 42. héten a szennyvízben a koronavírus járvány koncentrációja országos szinten stagnált.

Koronavírus járvány tatabányai adatok: itt vannak a legfrissebb tudnivalók

Forrás: pexels.com/Illusztráció

Az MTI közleménye szerint emelkedést tapasztaltak Egerben, Miskolcon és Szegeden, míg 18 ellátási területre stagnálás volt jellemző, csökkenést pedig Salgótarjánban mértek.