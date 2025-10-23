25 perce
Megszólalt a Népegészségügy: itt vannak a legújabb koronavírusadatok, benne a tatabányai helyzettel
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétette a legfrissebb adatokat a szennyvízben kimutatott koronavírus örökítőanyagáról, köztük a tatabányai eredményeket is. Az új adatok alapján ismét képet kaphatunk arról, hogyan alakul a koronavírus járvány hazai helyzete.
A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján. Mint kiderült, a 42. héten a szennyvízben a koronavírus járvány koncentrációja országos szinten stagnált.
Az MTI közleménye szerint emelkedést tapasztaltak Egerben, Miskolcon és Szegeden, míg 18 ellátási területre stagnálás volt jellemző, csökkenést pedig Salgótarjánban mértek.
Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Tatabányán, Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.
Ezek a koronavírus (covid-19) leggyakoribb tünetei:
- magas láz,
- hidegrázás,
- fej-, izom- és torokfájdalom,
- orrnyálkahártya-gyulladás,
- köhögés.
- Előfordulhat hányás, hasmenés is.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése a következő hetekben várhatóan megáll. Tudatták azt is, hogy a 42. héten Kecskeméten és Pécsett volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben, míg a vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében.
Továbbra sem szabad lebecsülni a covidot
Az idei nyáron lángolt fel ismét a Covid a hazai lakosság körében. Ám, mint nemrég Müller Cecília egykori tisztifőorvos is kiemelte a Kemma.hu-nak adott interjújában, hogy a Covid is csak egy a sok légúti kórokozó közül. Bár a kórokozó az elmúlt időszakban is előrukkolt variánsokkal, ám ezek már jóval szelídebbek és nem okoznak súlyosabb megbetegedéseket.
Ugyanakkor a betegségekre fokozottan érzékenyeknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, és a legyengült immunrendszerűeknek – mint minden más kórokozó esetében – továbbra is elővigyázatosnak kell lenniük. Ehhez kapcsolódik az is, hogy a járványügyi rendszerek a pandémia óta megváltoztak: nem influenza szezonról, hanem légúti szezonról beszélünk már. Müller Cecíliáal készüt teljes interjút itt olvashatják.