október 16., csütörtök

Gál névnap

15°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Építkezés

1 órája

Szintet lép Környe: kezdődhet a sportcsarnok építése!

Címkék#SZILVÁSI Építő Kft#sportcsarnok#Környe#korszerűsítés#sportélet#felújítás

Hosszú évek előkészítése után elrajtolhat a település egyik legnagyobb beruházása: megkezdődhet a több mint 1,8 milliárd forintból épülő, korszerű sportcsarnok kivitelezése. Az önkormányzat saját forrásból finanszírozza a projektet, amely új lendületet adhat a település sport- és közösségi életének.

Gábos Orsolya

Hamarosan megkezdődhet Környén a várva várt, nettó 1,8 milliárd forintból megépülő sportcsarnok kivitelezése. – jelentette be az önkormányzat. A beruházás megvalósításáról szóló kivitelezői szerződést október 14-én írta alá Beke László polgármester és Szilvási András, a SZILVÁSI Építő Kft. ügyvezetője. Ezzel Környe életében új fejezet kezdődik.

Környe
Új fejezet kezdődik Környe életében, kezdődhet a sportcsarnok építése: aláírta a szerződést a polgármester és a kivitelező
Forrás: fotó: kornye.hu

Új lendületet kap Környe sportélete

Az új, korszerű, 2 832 négyzetméteres sportlétesítmény, több mint 300 néző befogadására lesz alkalmas.

A sportcsarnok tervei már 2017-ben elkészültek, az építési engedélyeket pedig 2019-ben szerezte meg az önkormányzat. A megvalósítás azonban sokáig váratott magára: a közbeszerzési eljárások akkor sorra eredménytelenül zárultak, mivel a beérkezett ajánlatok meghaladták a tervezett költségkeretet. A járvány, az építőanyag- és energiaárak emelkedése tovább hátráltatta a projektet. 2023-ban viszont új lendületet kapott az ügy: az engedélyeket meg kellett újítani, és a tervek is módosultak, hogy megfeleljenek a jelenlegi előírásoknak és technológiai elvárásoknak. A frissített tervek szerint a csarnok energetikailag független lesz: napelemek és energiatároló rendszerek is kiépítésre kerülnek. 

Takarékos gazdálkodásból finanszírozzák

A 1,867 milliárd forintos nettó beruházási költséget a község saját forrásból fedezi. Az önkormányzat az elmúlt években tudatos, takarékos gazdálkodással különítette el a szükséges összeget, így a projekt megvalósításához nem lesz szükség hitelfelvételre.

A közbeszerzési eljárás idén májusban zárult le, 17 pályázó közül a SZILVÁSI Építő Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A vállalkozásnak 18 hónap áll rendelkezésére a multifunkciós csarnok befejezésére a munkaterület átvételétől számítva.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu