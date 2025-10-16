Szintet lép Környe: kezdődhet a sportcsarnok építése!

Hamarosan megkezdődhet Környén a várva várt, nettó 1,8 milliárd forintból megépülő sportcsarnok kivitelezése. – jelentette be az önkormányzat. A beruházás megvalósításáról szóló kivitelezői szerződést október 14-én írta alá Beke László polgármester és Szilvási András, a SZILVÁSI Építő Kft. ügyvezetője. Ezzel Környe életében új fejezet kezdődik.

Forrás: fotó: kornye.hu

Új lendületet kap Környe sportélete

Az új, korszerű, 2 832 négyzetméteres sportlétesítmény, több mint 300 néző befogadására lesz alkalmas.

A sportcsarnok tervei már 2017-ben elkészültek, az építési engedélyeket pedig 2019-ben szerezte meg az önkormányzat. A megvalósítás azonban sokáig váratott magára: a közbeszerzési eljárások akkor sorra eredménytelenül zárultak, mivel a beérkezett ajánlatok meghaladták a tervezett költségkeretet. A járvány, az építőanyag- és energiaárak emelkedése tovább hátráltatta a projektet. 2023-ban viszont új lendületet kapott az ügy: az engedélyeket meg kellett újítani, és a tervek is módosultak, hogy megfeleljenek a jelenlegi előírásoknak és technológiai elvárásoknak. A frissített tervek szerint a csarnok energetikailag független lesz: napelemek és energiatároló rendszerek is kiépítésre kerülnek.

Takarékos gazdálkodásból finanszírozzák

A 1,867 milliárd forintos nettó beruházási költséget a község saját forrásból fedezi. Az önkormányzat az elmúlt években tudatos, takarékos gazdálkodással különítette el a szükséges összeget, így a projekt megvalósításához nem lesz szükség hitelfelvételre.

A közbeszerzési eljárás idén májusban zárult le, 17 pályázó közül a SZILVÁSI Építő Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A vállalkozásnak 18 hónap áll rendelkezésére a multifunkciós csarnok befejezésére a munkaterület átvételétől számítva.