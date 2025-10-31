31 perce
Itt a kormányablakbusz novemberi menetrendje
Mutatjuk, hogy mikor érkezik a kormányablakbusz novemberben.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint novemberben is minden olyan településen megfordul a kormányablakbusz, ahol nincs kormányablak. A kormányablakbusz segítségével meghatározott időpontokban többféle okmány- és hatósági ügyet is intézhetnek az emberek lakóhelyükön. Mutatjuk, hogy a dorogi térség mely településeire mikor érkezik a kormányablakbusz novemberben.
Kormányablakbusz novemberben: itt a menetrend
November 7.
08.30-09.30 – Tokodaltáró
10.00-11.00 – Tokod
11.30-12.30 – Nagysáp
November 24.
09.00-10.00 – Dömös
10.30-11.30 – Pilismarót
13.00-14.00 – Tát
14.30-15.30 – Mogyorósbánya
November 25.
09.00-10.30 – Bajna
11.00-12.00 – Epöl
12.30-13.30 – Máriahalom
14.00-15.00 – Úny
November 26.
09.00-10.00 – Bajót
10.30-11.30 – Lábatlan
12.00-13.00 – Süttő
November 27.
08.30-09.30 – Annavölgy
10.00-11.30 – Sárisáp
12.30-13.30 – Dág
14.00-15.00 – Csolnok
November 28.
08.30-09.30 – Kesztölc
10.00-11.00 – Leányvár
11.30-12.30 – Piliscsév