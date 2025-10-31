Itt a kormányablakbusz novemberi menetrendje

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint novemberben is minden olyan településen megfordul a kormányablakbusz, ahol nincs kormányablak. A kormányablakbusz segítségével meghatározott időpontokban többféle okmány- és hatósági ügyet is intézhetnek az emberek lakóhelyükön. Mutatjuk, hogy a dorogi térség mely településeire mikor érkezik a kormányablakbusz novemberben.

Kormányablakbusz novemberben: itt a menetrend

Fotó: Nagy Norbert / Forrás: Fejér Megyei Hírlap

November 7.

08.30-09.30 – Tokodaltáró

10.00-11.00 – Tokod

11.30-12.30 – Nagysáp

November 24.

09.00-10.00 – Dömös

10.30-11.30 – Pilismarót

13.00-14.00 – Tát

14.30-15.30 – Mogyorósbánya

November 25.

09.00-10.30 – Bajna

11.00-12.00 – Epöl

12.30-13.30 – Máriahalom

14.00-15.00 – Úny

November 26.

09.00-10.00 – Bajót

10.30-11.30 – Lábatlan

12.00-13.00 – Süttő

November 27.

08.30-09.30 – Annavölgy

10.00-11.30 – Sárisáp

12.30-13.30 – Dág

14.00-15.00 – Csolnok

November 28.

08.30-09.30 – Kesztölc

10.00-11.00 – Leányvár

11.30-12.30 – Piliscsév