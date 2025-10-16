Újra házhoz viszi a hivatalt a kormányablakbusz - mondjuk, mikor és hol

A mobil kormányablak, vagyis a kormányablakbusz már évek óta segíti a vidéki ügyintézést vármegyénkben. A modern, teljesen felszerelt járműben lehetőség van többek között személyi igazolvány, lakcímkártya vagy ügyfélkapu-regisztráció intézésére is. A mozgó hivatal célja, hogy azokhoz a községekhez is eljusson, ahol nincs állandó kormányablak, így mindenki számára könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés.

Ezekre a településekre látogat el a kormányablakbusz

Fotó: Nagy Norbert / Forrás: Fejér Megyei Hírlap

Október 17. (péntek)

08:30-09:30: Kisbér - Skrihár József Művelődési Ház

10:00-11:00: Bakonyszombathely - Polgármesteri Hivatal parkolója

11:30-12:30: Csatka - Polgármesteri Hivatal

Október 20. (hétfő)

09:00 - 10:00 Dömös - Faluház előtti parkoló

10:30 - 11:30 Pilismarót

13:00 - 14:00 Tát

14:30 - 15:30 Mogyorósbánya

Október 21. (kedd)

09:00 - 10:30 Bajna - Polgármesteri Hivatallal szemben

11:00 - 12:00 Epöl -

12:00 - 12:30 Máriahalom

14:00 - 15:00 Úny - Művelődési ház

Október 22. (szerda)

09:00 - 10:00 Bajót

10:30 - 11:30 Lábatlan

12:00 - 13:00 Süttő

Október 27. (hétfő)

09:00 - 10:00 Aka - Polgármesteri Hivatal parkolója

10:30 - 12:00 Súr - Művelődési Ház parkolója

12:45 - 13:45 Ácsteszér - Polgármesteri Hivatal parkolója

Október 28. (kedd)

08:30 - 09:30 Dunaszentmiklós - Polgármesteri Hivatal

10:00 - 11:00 Neszmély - Művelődési Ház

11:30 - 12:30 Dunaalmás - Polgármesteri Hivatal

13:30 - 15:00 Naszály - Polgármesteri Hivatal

Október 29. (szerda)

08:30 - 09:30 Ete - Polgármesteri Hivatal parkolója

10:00 - 11:00 Csép - Polgármesteri Hivatal parkolója

12:00 - 13:30 Tárkány - Művelődési Ház parkolója

14:00 - 15:00 Ászár - Közösségi ház belső parkolója

Október 30. (csütörtök)

08:30 - 09:30 Annavölgy

10:00 - 11:30 Sárisáp

12:30 - 13:30 Dág

14:00 - 15:00 Csolnok

