1 órája
Újra házhoz viszi a hivatalt a kormányablakbusz - mondjuk, mikor és hol
A kisebb településeken élőknek most sem kell messzire menniük, ha hivatalos ügyeiket szeretnék elintézni. A kormányablakbusz mától a hónap végéig ismét Komárom-Esztergom vármegye falvait járja, hogy helyben tegye elérhetővé a legfontosabb állami szolgáltatásokat.
A mobil kormányablak, vagyis a kormányablakbusz már évek óta segíti a vidéki ügyintézést vármegyénkben. A modern, teljesen felszerelt járműben lehetőség van többek között személyi igazolvány, lakcímkártya vagy ügyfélkapu-regisztráció intézésére is. A mozgó hivatal célja, hogy azokhoz a községekhez is eljusson, ahol nincs állandó kormányablak, így mindenki számára könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés.
Ezekre a településekre érkezik a kormányablakbusz
Október 17. (péntek)
- 08:30-09:30: Kisbér - Skrihár József Művelődési Ház
- 10:00-11:00: Bakonyszombathely - Polgármesteri Hivatal parkolója
- 11:30-12:30: Csatka - Polgármesteri Hivatal
Október 20. (hétfő)
- 09:00 - 10:00 Dömös - Faluház előtti parkoló
- 10:30 - 11:30 Pilismarót
- 13:00 - 14:00 Tát
- 14:30 - 15:30 Mogyorósbánya
Október 21. (kedd)
- 09:00 - 10:30 Bajna - Polgármesteri Hivatallal szemben
- 11:00 - 12:00 Epöl -
- 12:00 - 12:30 Máriahalom
- 14:00 - 15:00 Úny - Művelődési ház
Október 22. (szerda)
- 09:00 - 10:00 Bajót
- 10:30 - 11:30 Lábatlan
- 12:00 - 13:00 Süttő
Október 27. (hétfő)
- 09:00 - 10:00 Aka - Polgármesteri Hivatal parkolója
- 10:30 - 12:00 Súr - Művelődési Ház parkolója
- 12:45 - 13:45 Ácsteszér - Polgármesteri Hivatal parkolója
Október 28. (kedd)
- 08:30 - 09:30 Dunaszentmiklós - Polgármesteri Hivatal
- 10:00 - 11:00 Neszmély - Művelődési Ház
- 11:30 - 12:30 Dunaalmás - Polgármesteri Hivatal
- 13:30 - 15:00 Naszály - Polgármesteri Hivatal
Október 29. (szerda)
- 08:30 - 09:30 Ete - Polgármesteri Hivatal parkolója
- 10:00 - 11:00 Csép - Polgármesteri Hivatal parkolója
- 12:00 - 13:30 Tárkány - Művelődési Ház parkolója
- 14:00 - 15:00 Ászár - Közösségi ház belső parkolója
Október 30. (csütörtök)
- 08:30 - 09:30 Annavölgy
- 10:00 - 11:30 Sárisáp
- 12:30 - 13:30 Dág
- 14:00 - 15:00 Csolnok
Október 31. (péntek)
- 08:30 - 09:30 Kesztölc
- 10:00 - 11:00 Leányvár
- 11:30 - 12:30 Piliscsév