Ügyintézés

1 órája

Újra házhoz viszi a hivatalt a kormányablakbusz - mondjuk, mikor és hol

A kisebb településeken élőknek most sem kell messzire menniük, ha hivatalos ügyeiket szeretnék elintézni. A kormányablakbusz mától a hónap végéig ismét Komárom-Esztergom vármegye falvait járja, hogy helyben tegye elérhetővé a legfontosabb állami szolgáltatásokat.

Kemma.hu

A mobil kormányablak, vagyis a kormányablakbusz már évek óta segíti a vidéki ügyintézést vármegyénkben. A modern, teljesen felszerelt járműben lehetőség van többek között személyi igazolvány, lakcímkártya vagy ügyfélkapu-regisztráció intézésére is. A mozgó hivatal célja, hogy azokhoz a községekhez is eljusson, ahol nincs állandó kormányablak, így mindenki számára könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés.

Országosan szünetel az ügyintézés a kormányablakokban, kormányablakbusz
Ezekre a településekre látogat el a kormányablakbusz
Fotó: Nagy Norbert / Forrás:  Fejér Megyei Hírlap

Ezekre a településekre érkezik a kormányablakbusz

Október 17. (péntek)

  • 08:30-09:30:  Kisbér - Skrihár József Művelődési Ház
  • 10:00-11:00: Bakonyszombathely - Polgármesteri Hivatal parkolója
  • 11:30-12:30: Csatka - Polgármesteri Hivatal

Október 20. (hétfő)

  • 09:00 - 10:00 Dömös - Faluház előtti parkoló 
  • 10:30 - 11:30 Pilismarót 
  • 13:00 - 14:00 Tát  
  • 14:30 - 15:30 Mogyorósbánya

 Október 21. (kedd)

  •  09:00 - 10:30 Bajna - Polgármesteri Hivatallal szemben
  •  11:00 - 12:00 Epöl -
  • 12:00 - 12:30 Máriahalom
  • 14:00 - 15:00 Úny - Művelődési ház 

Október 22. (szerda)

  •  09:00 - 10:00 Bajót 
  • 10:30 - 11:30 Lábatlan 
  • 12:00 - 13:00 Süttő 

Október 27. (hétfő) 

  • 09:00 - 10:00 Aka - Polgármesteri Hivatal parkolója 
  • 10:30 - 12:00 Súr - Művelődési Ház parkolója 
  • 12:45 - 13:45 Ácsteszér - Polgármesteri Hivatal parkolója 

Október 28. (kedd) 

  • 08:30 - 09:30 Dunaszentmiklós - Polgármesteri Hivatal 
  • 10:00 - 11:00 Neszmély - Művelődési Ház 
  • 11:30 - 12:30 Dunaalmás - Polgármesteri Hivatal 
  • 13:30 - 15:00 Naszály - Polgármesteri Hivatal

 Október 29. (szerda)

  • 08:30 - 09:30 Ete - Polgármesteri Hivatal parkolója 
  • 10:00 - 11:00 Csép - Polgármesteri Hivatal parkolója 
  • 12:00 - 13:30 Tárkány - Művelődési Ház parkolója 
  • 14:00 - 15:00 Ászár - Közösségi ház belső parkolója 

Október 30. (csütörtök) 

  • 08:30 - 09:30 Annavölgy 
  • 10:00 - 11:30 Sárisáp 
  • 12:30 - 13:30 Dág 
  • 14:00 - 15:00 Csolnok 

Október 31. (péntek) 

  • 08:30 - 09:30 Kesztölc 
  • 10:00 - 11:00 Leányvár
  •  11:30 - 12:30 Piliscsév 
     

 

