1 órája
Friss fotók és videók az óriási havazásról: újabb 20 centit várnak, utakat zártak le
A hegyvidéki térségekben keddre virradva téliesre fordult az időjárás. Komoly havazás bénította meg a közlekedést, több útszakaszon korlátozásokat vezettek be. A meteorológusok szerint a hó továbbra sem áll el, sőt, az éjszaka folyamán újabb 20 centiméternyi friss hó is hullhat.
A tél már október végén megmutatta erejét: a hegyvidéki tájakon keddre virradóra megérkezett az első igazi havazás. A hőmérséklet több helyen fagypont alá süllyedt, és a hegyekben reggelre vastag hótakaró alakult ki. Komoly havazás bénította meg a közlekedést, a hóhelyzet pedig gyorsan romlott, különösen a magasabban fekvő térségekben.
Hóhelyzet: komoly havazás a szomszédban
A havazás 2025-ös szezonja már most komoly kihívás elé állítja a közlekedőket. A friss hóhelyzet-jelentések szerint a hegyi átkelőkön helyenként összefüggő hóréteg alakult ki, és a hatóságoknak több útszakaszt is ideiglenesen le kellett zárniuk. Egyes helyeken a forgalmat teljesen megállították, máshol a teherautók mozgását korlátozták a biztonság érdekében.
A hóhatár nagyjából 900 méteres magasságig süllyedt, így a hegyekben és a magasabban fekvő településeken kedd reggelre igazi téli táj fogadta az ott élőket. A komoly havazás miatt a közlekedésben részt vevőknek különösen óvatosnak kell lenniük: a jegesedés, a csúszós utak és az alacsony látótávolság több térségben is nehezíti a haladást.
A közösségi oldalakon sorra jelennek meg a friss felvételek az éjszakai és reggeli havazásról. A képeken és videókon havas fenyvesek, hóval borított utak és csendes, fehér táj látható.
Szlovákiai havazás: akár 80 centiméteres hótakaró is kialakulhat
A szlovákiai havazás különösen az északi és középső hegyvidéki térségeket érinti. A Donovaly, Čertovica és Šturec hágók környékén hétfő este több szakaszon is útlezárás volt, de a késő esti órákra néhány útvonalat ismét megnyitottak a forgalom előtt.
A meteorológiai előrejelzések szerint a hó a következő napokban is megmarad, és a legmagasabb hegycsúcsokon akár 80 centiméter vastag hótakaró is kialakulhat. A szakemberek szerint a téli időszak hivatalosan is megérkezett a hegyekbe – a havazás 2025 első jelentős hulláma ezzel megkezdődött. Az autósokat arra kérik, hogy kizárólag téli gumival, csökkentett sebességgel és a körülményekhez alkalmazkodva közlekedjenek. Az éjszakai lehűlés miatt a vizes útszakaszok hamar jegessé válhatnak, ezért fokozott figyelemre van szükség.
