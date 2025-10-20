1 órája
Komárom legmagasabb épületében jártunk – ilyen belülről a víztorony
Az Erőművek Éjszakáján 150 látogató ismerkedhetett meg az ÉDV Zrt. különleges létesítményeivel, ahová egyébként csak kevesen juthatnak be. A komáromi víztorony titkaiba leshettünk be.
Komárom legmagasabb épületébe, a város ikonikus víztornyába kaptunk betekintést az idei Erőművek Éjszakája alkalmából, és bátran mondhatjuk: ritkán van ilyen élményben része az embernek. A komáromi víztorony most megmutatta titkait.
Az ÉDV Zrt. három víztornya – Tatán, Oroszlányban és Komáromban – közül most a komáromi tárta ki kapuit, ahol mintegy 150 látogató pillanthatott be a város vízellátását biztosító létesítmény belsejébe.
Képeken a komáromi víztorony
Már a megérkezéskor lenyűgöző látvány fogadott: a 52 méter magas, 17,2 méter átmérőjű monolit vasbeton torony a város fölé magasodik, belül pedig a csövek, szivattyúk és műszaki berendezések precíz rendszere mutatta meg, mennyi mérnöki tudás rejtőzik a mindennapi ivóvíz mögött. A torony 1974-ben épült csúszózsalus technológiával, és teljes kapacitás mellett 2500 köbméter vizet képes tárolni – ez több ezer háztartás vízellátását biztosítja.
A bejáráson az ÉDV Zrt. szakemberei vezették végig a csoportokat, miközben meséltek a víz útjáról: a Szent Pál-sziget kútjaiból kitermelt vizet szűrés után nyomásfokozó szivattyúk juttatják a toronyba, ahonnan a rendszer a város különböző pontjaira szétosztja. A falakon és a szerkezeteken látszik az évtizedes munka nyoma, mégis minden hibátlanul működik – ez az ipari örökség igazi mérnöki remekmű.
Százezreket látnak el
A látogatók megtudhatták, hogy az ÉDV Zrt. Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyékben 81 településen összesen 388 ezer ember számára biztosítja az ivóvizet, és 351 ezer lakosnak nyújt szennyvízszolgáltatást. A komáromi víztorony a rendszer egyik kulcspontja, hiszen innen indul útjára az a víz, ami végül a csapjainkból folyik.
Az Erőművek Éjszakája programsorozat idén is országos érdeklődést váltott ki: több mint 80 helyszínen nyílt lehetőség arra, hogy a látogatók testközelből ismerjék meg az energiatermelés és a közműszolgáltatás világát. A rendezvény célja, hogy megmutassa, mi történik a háttérben, mielőtt a villany felkapcsolódik, a víz megérkezik, vagy a fűtés beindul – és persze hogy felhívja a figyelmet az energia- és víztakarékosság fontosságára.
Komáromban mindez különösen látványosan valósult meg: a víztoronyban tett séta nemcsak technikai, hanem szimbolikus élmény is volt – jó érzés volt látni, hogy az a víz, amit nap mint nap használunk, milyen hatalmas és precízen működő rendszerből érkezik hozzánk.
GALÉRIA: Komárom legmagasabb épületében jártunk (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám