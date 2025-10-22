46 perce
Átszervezés pánik nélkül: 700 dolgozó került új helyre Komáromban
A dolgozók áthelyezése nem járt fennakadással, a termelés zavartalanul folytatódik. A komáromi SK üzeme továbbra is teljes kapacitáson működik, miután sikeresen lezajlott közel 700 munkatárs átcsoportosítása.
A komáromi SK gyáregységei körül az elmúlt hónapokban több találgatás is felröppent, de a cég most egyértelmű választ adott: az átszervezés nem leépítést, hanem kapacitásnövelést szolgált. A részletekről Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója tájékoztatta a sajtót.
Rábízták magukat a piacra
A dél-koreai hátterű akkumulátorgyártó vállalat az elektromos járművek iránti globális kereslethez igazítja termelését. Mint azt korábban a vállalat kommunikációs osztálya is jelezte: rugalmas gyártástervezéssel reagálnak a piaci változásokra, ennek része volt az is, hogy egy komáromi gyáregységükből közel 700 dolgozót helyeztek át egy másikba.
Az SK Battery Manufacturing Kft. jelenleg is teljes kapacitással működik, a korábbi pozíciókat megtartva, a munkavállalók többsége szinte változatlan munkakörben folytatja tevékenységét az új helyszínen.
Nem leépítés történt, hanem átcsoportosítás
Az év elején olyan hírek is napvilágot láttak, hogy elbocsátásokra lehet számítani a komáromi üzemben, sőt volt, aki teljes gyárbezárást vizionált. A vállalat ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy semmilyen csoportos létszámleépítést nem jelentettek be, és ezt megerősítette a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal is. A mostani fejlemények alapján az SK továbbra is hosszú távra tervez Magyarországon.
A költözés mintegy száz méteres távolságra történt meg a két gyáregység között, és a Munka Törvénykönyvének megfelelően, jogfolytonosan, a munkavállalók meglévő feltételeinek megtartása mellett.
Néhányan még kivárnak
Az SK On HR-igazgatója, Kósa Péter elmondta: néhány tucat munkavállaló ugyan nem fogadta el az áthelyezésre vonatkozó ajánlatot, de nekik október végéig még lehetőségük van csatlakozni. Hozzátette: az üzem folyamatosan működik, és a vállalat továbbra is elkötelezett a fenntartható magyarországi növekedés és a helyi munkahelyek megőrzése mellett.
A komáromi SK korábban is állta a sarat
Nem ez az első eset, hogy a komáromi SK-gyár működése a figyelem középpontjába került. 2024 tavaszán például dolgozók fejfájásra panaszkodtak, aminek hatására mobil laboros méréseket végeztek a hatóságok. A vizsgálatok nem találtak határérték feletti szennyezést, de a cég saját hatáskörben is vizsgálatot indított, és további megelőző intézkedéseket vezetett be.
