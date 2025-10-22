Átszervezés pánik nélkül: 700 dolgozó került új helyre Komáromban

A komáromi SK gyáregységei körül az elmúlt hónapokban több találgatás is felröppent, de a cég most egyértelmű választ adott: az átszervezés nem leépítést, hanem kapacitásnövelést szolgált. A részletekről Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója tájékoztatta a sajtót.

A komáromi SK-gyár dolgozóinak többsége zökkenőmentesen folytatta munkáját az új üzemcsarnokban

Forrás: SK On Hungary/Facebook

Rábízták magukat a piacra

A dél-koreai hátterű akkumulátorgyártó vállalat az elektromos járművek iránti globális kereslethez igazítja termelését. Mint azt korábban a vállalat kommunikációs osztálya is jelezte: rugalmas gyártástervezéssel reagálnak a piaci változásokra, ennek része volt az is, hogy egy komáromi gyáregységükből közel 700 dolgozót helyeztek át egy másikba.

Az SK Battery Manufacturing Kft. jelenleg is teljes kapacitással működik, a korábbi pozíciókat megtartva, a munkavállalók többsége szinte változatlan munkakörben folytatja tevékenységét az új helyszínen.

Nem leépítés történt, hanem átcsoportosítás

Az év elején olyan hírek is napvilágot láttak, hogy elbocsátásokra lehet számítani a komáromi üzemben, sőt volt, aki teljes gyárbezárást vizionált. A vállalat ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy semmilyen csoportos létszámleépítést nem jelentettek be, és ezt megerősítette a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal is. A mostani fejlemények alapján az SK továbbra is hosszú távra tervez Magyarországon.