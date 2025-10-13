45 perce
Lovon érkezett a történelem: A kőszívű ember fiai Komáromban
Látványos lovas színházi előadással idézték meg a 19. század forrongó világát a komáromi Lovardában. A Jókai 200 emlékév részeként a komáromi lovasszínház A kőszívű ember fiai című zenés, történelmi darabbal várta a közönséget.
A paták dobbanása, a zászlók suhogása és a szabadságért lobbanó szívek zaja töltötte meg a komáromi lovasszínház impozáns terét. A Jókai 200 emlékév alkalmából különleges helyszínen, különleges formában elevenedett meg A kőszívű ember fiai – a Magyar Lovas Színház Komárom és a Magyarock Dalszínház közös zenés, látványos produkciójában.
A történelmi musical a 19. századba, a szabadságharc idejére röpítette a nézőt. A cselekmény középpontjában a Baradlay család áll: a császárpárti Baradlay Kázmér özvegye férje végakaratával dacolva hívja haza fiait, hogy a haza ügyét szolgálják.
A történelem éled újjá a komáromi lovasszínházban
Hazafiság, testvéri önfeláldozás, árulás és becsület fonódik össze ebben a történetben, ahol minden döntés sorsokat formál, és ahol az anya szeretete erősebbnek bizonyul a birodalom hatalmánál.
A darab zenéjét Másik Lehel és Medveczky Szabolcs szerezte, rendezője Vizeli Csaba, koreográfusa pedig Sándor Dávid, aki szereplőként is színpadra lépett. A látványvilágot a Lovarda különleges tere, a tánckar, valamint a látványos lovas jelenetek tették teljessé – a történet szó szerint megelevenedett a színpad és a porond határán.
Az előadás
A szereposztásban olyan nevek tűntek fel, mint Nagy Anikó, Csengeri Attila, Szemenyei János, Krajnik-Balogh Gábor, Kuczmann Ágnes, Tóth Renáta, Kósa Zsolt, Mahó Andrea, Makrai Pál, Barabás Kiss Zoltán, Sándor Dávid, Nádas Gábor Dávid, Ondrik János, Bányoczky Nóra, Krncan Milán, Csizmadia Edina és Csordás Ákos. Közreműködnek a Magyar Lovas Színház Komárom táncosai, lovasai és statisztái, valamint a Cortina Színitanoda növendékei.
Az előadás két felvonásos, mintegy 2 óra 40 perces volt, szünettel.
Aki ellátogatott a komáromi lovardába, nem csupán egy színházi előadást látott – hanem részese lehetet annak a történelmi időutazásnak, ahol a haza, a becsület és a testvéri szeretet újra életre kel a dobogó lovak és a szívhez szóló dallamok között.