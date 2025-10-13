Lovon érkezett a történelem: A kőszívű ember fiai Komáromban

A paták dobbanása, a zászlók suhogása és a szabadságért lobbanó szívek zaja töltötte meg a komáromi lovasszínház impozáns terét. A Jókai 200 emlékév alkalmából különleges helyszínen, különleges formában elevenedett meg A kőszívű ember fiai – a Magyar Lovas Színház Komárom és a Magyarock Dalszínház közös zenés, látványos produkciójában.

A Jókai 200 emlékév részeként a komáromi lovasszínház A kőszívű ember fiai című zenés, történelmi darabbal várja a közönséget

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

A történelmi musical a 19. századba, a szabadságharc idejére röpítette a nézőt. A cselekmény középpontjában a Baradlay család áll: a császárpárti Baradlay Kázmér özvegye férje végakaratával dacolva hívja haza fiait, hogy a haza ügyét szolgálják.

A történelem éled újjá a komáromi lovasszínházban

Hazafiság, testvéri önfeláldozás, árulás és becsület fonódik össze ebben a történetben, ahol minden döntés sorsokat formál, és ahol az anya szeretete erősebbnek bizonyul a birodalom hatalmánál.