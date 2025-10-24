Undorító, mit rejtett a KFC-s menü, mégse vitte vissza a férfi

Az utóbbi napokban reflektorfénybe került a komáromi KFC, miután egy közösségi média posztban egy férfi olyan képet osztott meg, amitől sokakban elpattant a húr. A beegyzés a "Komáromi közszolgálati- és panasziroda" nevű Facebook-csoportban jelent meg, és rövid időn belül több száz reakciót és kommentet váltott ki. Bár a pórul járt vevő nem tett panaszt az étteremben, a fotó láttán a hozzászólók között komoly vita indult arról, milyen előírások vonatkoznak a vendéglátás dolgozóira, illetve mennyire veszik ezeket komolyan.

Elképesztő, mit talált a komáromi KFC-ben vásárolt menüben a férfi

Fotó: pjohnson1 / Forrás: Getty Images

A komáromi KFC-s eset valóságos kommentcunamit indított

A posztban egy adag sültkrumpli látható, amiben egy műszempilla darabja tűnt fel – a férfi azonban nem reklamált, csak humorral reagált a helyzetre.

A bejegyzés azonban valóságos hozzászólás-cunamit indított el: a kommentelők között heves vita alakult ki arról, hogy ilyen körülmények között egyáltalán dolgozhat-e valaki élelmiszerrel. Többen a műszempillát viselő dolgozókat hibáztatták, mások szerint viszont a vásárlók túl érzékenyek. Egy hozzászóló így fogalmazott:

Kötelezném a védőszemüveget a műszempillásoknak, főleg ha élelmiszerrel dolgoznak.

Mások nevetve kommenteltek: „Mű kajához műszempilla” – írták.

Rémisztő eset a tatabányai KFC-ben

Nem egyedi eset, hogy a népszerű gyorsétterem nem éppen a finomságaival lesz közbeszéd tárgya. Nyáron írtunk arról, amikor a tatabányai KFC-hez kellett sietniük a rendőröknek, ahol sokkoló dolgot találtak. Egy KFC-be érkező futár vette észre a Shotgun fegyvert egy férfi kabátzsebében. Később kiderült, hogy airsoft fegyverről van szó. Információink szerint az illető csak nemrégiben szabadult a börtönből, Tatabányán csupán két órája tartózkodott, amikor riasztották hozzá a rendőröket. Végül a rendőrök bilincsben szállították el.